Прилив сил и энергии вам гарантирован: назван продукт для тех, кто занимается спортом

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков рассказал, какой продукт даст прилив сил людям, которые занимаются спортом.

Фото: Openverse by personaltrainertoronto, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Занятие в спортзале

Благодаря маслу МСТ тренировки станут более интенсивными. Его можно добавлять в пищу.

"Этот продукт обладает уникальными свойствами. Те жирные кислоты, которые там содержатся, попадая в наш организм, всасываясь в кишечнике и проникая в кровь, сразу же проникают в клетки. И встраиваются в энергетические процессы", — заявил диетолог.

По словам Полякова, это масло сразу дает энергию и прилив сил. Его можно добавлять в каши, в кофе или фреш. Кроме того, это станет отличной заправкой для салата.

"Людям, которые занимаются спортом, будет полезно употреблять масло МСТ. После приема они смогут больше выполнять физических действий, так как их организм будет обеспечен большим количеством энергии", — отметил эксперт.

Кроме того, по словам врача, масло поможет избавиться от различных заболеваний, в том числе молочницы, сообщает сайт aif. ru.

Уточнения

Парентера́льное питание (от др.-греч. παρά «мимо» + ἔντερᾰ «кишечник») — способ введения питательных веществ в организм путём внутривенной инфузии в обход желудочно-кишечного тракта.

