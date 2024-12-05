В РФС сообщили, что ФК Атланта унижает российского футболиста Миранчука

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что клуб американской МЛС "Атланта" опубликовал фотографию своего нового игрока Алексея Миранчука без национального флага, что, по его мнению, унижает футболиста, сообщает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Футбол

"Думаю, так нельзя делать. Тем самым они унижают собственного игрока", — поделился Максим Митрофанов.

Алексей Миранчук официально стал игроком "Атланты" 30 июля, перейдя из итальянской "Аталанты", где он выступал с 2020 года, с перерывом на аренду в "Торино".

В прошлом сезоне Миранчук провёл 42 матча за "Аталанту" во всех турнирах, забив 4 мяча и сделав 12 результативных передач. Всего за "Аталанту" он сыграл 98 матчей, забив 13 мячей и сделав 19 голевых передач, и вместе с командой выиграл Лигу Европы.

Уточнения

Алексе́й Андре́евич Миранчу́к (род. 17 октября 1995, Славянск-на-Кубани, Краснодарский край) — российский футболист, полузащитник клуба MLS «Атланта Юнайтед» и сборной России.

