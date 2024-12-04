В Госдуме сообщили, что МОК не снизит критерии нейтрального статуса для россиян

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Николай Валуев сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) не намерен ослаблять критерии, определяющие нейтральный статус для российских спортсменов, сообщает РИА Новости.
"Рассчитывать на послабления к критериям нейтрального статуса не приходится. Нет предпосылок для этого. Это заявление ничего не стоит — ни объясняет, ни конкретизирует. Болтовня", — отметил Николай Валуев, уточнив, что по замыслу Россия должна привыкать к "нейтральному издевательству".
Ранее директор по коммуникациям МОК Марк Адамс сообщил, что политика допуска спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях в нейтральном статусе будет продолжена.
Междунаро́дный олимпи́йский комите́т (акрон. МОК, фр. Comité international olympique, англ. International Olympic Committee) — международная организация, созданная для возрождения Олимпийских игр и пропаганды олимпийского движения.
Никола́й Серге́евич Валу́ев (род. 21 августа 1973, Ленинград) — российский политический и спортивный деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI, VII и VIII созывов, первый заместитель председателя Комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры с 13 октября 2021 года.
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