В Госдуме сообщили, что МОК не снизит критерии нейтрального статуса для россиян

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Депутат Государственной Думы Российской Федерации Николай Валуев сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) не намерен ослаблять критерии, определяющие нейтральный статус для российских спортсменов, сообщает РИА Новости.

Фото: СОЦСЕТИ НИКОЛАЯ ВАЛУЕВА by Николай Валуев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Николай Валуев

"Рассчитывать на послабления к критериям нейтрального статуса не приходится. Нет предпосылок для этого. Это заявление ничего не стоит — ни объясняет, ни конкретизирует. Болтовня", — отметил Николай Валуев, уточнив, что по замыслу Россия должна привыкать к "нейтральному издевательству".

Ранее директор по коммуникациям МОК Марк Адамс сообщил, что политика допуска спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях в нейтральном статусе будет продолжена.

Уточнения

Междунаро́дный олимпи́йский комите́т (акрон. МОК, фр. Comité international olympique, англ. International Olympic Committee) — международная организация, созданная для возрождения Олимпийских игр и пропаганды олимпийского движения.



Никола́й Серге́евич Валу́ев (род. 21 августа 1973, Ленинград) — российский политический и спортивный деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI, VII и VIII созывов, первый заместитель председателя Комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры с 13 октября 2021 года.

