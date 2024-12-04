Месси признан лучшим игроком XXI века

Британское спортивное издание talkSPORT признало аргентинского нападающего "Интер Майами" Лионеля Месси лучшим футболистом XXI века.
В топ-5 рейтинга, помимо 37-летнего аргентинца, вошли такие известные футболисты, как португалец Криштиану Роналду, бразилец Роналдиньо, француз Зинедин Зидан и испанец Андрес Иньеста.
В расширенной части рейтинга экс-капитан сборной Хорватии Лука Модрич занял 14-е место, а нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе - 23-е место.
Летом 2023 года Месси перешёл в "Интер Майами", выступающий в американской МЛС. 20 августа прошлого года аргентинский футболист завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. В декабре 2022 года он стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. На счету Месси также более 100 забитых мячей за национальную команду.
Лионе́ль Андре́с Ме́сси Куччитти́ни (исп. Lionel Andrés Messi Cuccittini, испанское произношение: [ljoˈnel anˈdɾez ˈmesi] ; родился 24 июня 1987, Росарио, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий и капитан клуба MLS «Интер Майами», капитан сборной Аргентины.
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