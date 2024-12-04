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Коллега Дзюбы раскрыл причину потерь очков его командой в РПЛ

1:22
Спорт

Боливийский футболист Роберто Фернандес, защитник тольяттинского "Акрона", выступающего в Российской премьер-лиге, высказался о результатах первой половины сезона, признав потенциал команды для более успешного выступления.

Артём Дзюба
Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Артём Дзюба

"Я считаю, что у нас собралась очень хорошая команда, что и показывает турнирная таблица. К сожалению, не всегда все получается так, как нам хотелось бы. Думаю, мы могли бы выступить и лучше, если бы не допускали определенных ошибок. Поэтому ждем начала второй части сезона", — поделился Роберто Фернандес с Legalbet.

По итогам 17 туров "Акрон" располагается на девятой строчке турнирной таблицы с 19 набранными очками. Для команды под руководством Заурбека Тедеева текущий сезон является дебютным в элитном дивизионе российского футбола. Тольяттинский клуб получил путевку в РПЛ после успешных стыковых матчей с екатеринбургским "Уралом" летом прошлого года.

25-летний Роберто Фернандес, ранее игравший за боливийский клуб "Боливар" и проведший предыдущий сезон в составе калининградской "Балтики", перешел в "Акрон" в межсезонье. В текущем сезоне он принял участие в семи матчах команды, пока не отметившись результативными действиями.

Уточнения

Робе́рто Ху́ниор Ферна́ндес То́ррес, более известный как Гати́то Ферна́ндес (исп. Roberto Junior «Gatito» Fernández Torres; род. 29 марта 1988, Асунсьон) — парагвайский футболист, вратарь клуба «Ботафого». Выступал за сборную Парагвая.

Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона».

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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