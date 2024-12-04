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Раскрыты способы сделать домашние тренировки эффективнее

1:49
Спорт

Для повышения эффективности домашних тренировок тренер компании FitStars, Ольга Дерендеева, рекомендует использовать гантели, резинки, утяжелители и другие виды отягощений. Об этом сообщает "Лента.ру".

Девушка на диете
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка на диете

Одним из главных условий эффективности занятий спортом дома эксперт назвала регулярность.

"Если у вас есть только 20-30 минут в день, заниматься придется ежедневно, за исключением одного дня на отдых. Если же у вас есть время на полноценную часовую тренировку, достаточно трех-четырех занятий в неделю", — отметила она.

Если же тренировки проводятся без дополнительных весов, важно выполнять упражнения таким образом, чтобы мышцы работали в максимально возможной амплитуде, отметила специалист. Кроме того, по мнению Дерендеевой, тренировка должна включать разнообразные виды нагрузки: силовые, кардионагрузки и различные варианты высокоинтенсивных тренировок. Высокая ежедневная активность, такая как подъем по лестнице, прогулки и выполнение домашних обязанностей, также способствует улучшению результатов.

В завершение, Дерендеева подчеркнула, что для достижения желаемого результата, особенно при снижении веса, одних тренировок недостаточно. Она акцентировала внимание на том, что 80% успеха зависит от правильного питания.

"Если вы находитесь в профиците калорий, похудеть не получится. Мышцы будут укрепляться и становиться более выносливыми, будут происходить изменения внутри тела. Возможно, вы даже прибавите в весе, потому что мышц будет становиться больше. Но если у вас будет излишняя жировая ткань, вы не увидите результат", — отметил тренер.

Уточнения

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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