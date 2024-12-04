Названы универсальные упражнения для тренировки на улице

Фитнес-тренер Анна Половинкина поделилась универсальными упражнениями для тренировки на свежем воздухе, как сообщает Men Today.
Сначала специалист рекомендует выполнять выпрыгивания. Для этого нужно встать перед скамейкой, расставив ноги на ширине плеч. Затем, опустившись в присед, оттолкнуться ногами и прыгнуть на скамейку обеими ногами, мягко приземляясь, согнув колени.
Следующими в списке идут отжимания с поднятым тазом и упражнения на брусьях. Завершает программу плиометрический прыжок: оттолкнитесь от земли, поднимая правое колено и одновременно взмахивая левой рукой вверх, а правую руку отводя назад для создания импульса, затем аккуратно приземлитесь на стопы.
Стопа́ (лат. pes) — дистальный (дальний) отдел конечности стопоходящих четвероногих, представляет собой свод, который непосредственно соприкасается с поверхностью земли и служит опорой при стоянии и передвижении.
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