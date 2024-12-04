Названы универсальные упражнения для тренировки на улице

0:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Анна Половинкина поделилась универсальными упражнениями для тренировки на свежем воздухе, как сообщает Men Today.

Фото: freepik тренировки на улице

Сначала специалист рекомендует выполнять выпрыгивания. Для этого нужно встать перед скамейкой, расставив ноги на ширине плеч. Затем, опустившись в присед, оттолкнуться ногами и прыгнуть на скамейку обеими ногами, мягко приземляясь, согнув колени.

Следующими в списке идут отжимания с поднятым тазом и упражнения на брусьях. Завершает программу плиометрический прыжок: оттолкнитесь от земли, поднимая правое колено и одновременно взмахивая левой рукой вверх, а правую руку отводя назад для создания импульса, затем аккуратно приземлитесь на стопы.

Уточнения

Стопа́ (лат. pes) — дистальный (дальний) отдел конечности стопоходящих четвероногих, представляет собой свод, который непосредственно соприкасается с поверхностью земли и служит опорой при стоянии и передвижении.

