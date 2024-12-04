Малкин установил рекорд НХЛ

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Форвард "Питтсбург Пингвинс" Евгений Малкин, представляющий Россию, проявил себя в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Флорида Пантерс", отметившись голом и результативной передачей. Об этом сообщает "Лента.ру".

Фото: pxhere хоккей

В первом периоде Малкин забросил шайбу, а в овертайме ассистировал Брайану Расту, который принес команде победу со счетом 5:4.

Это была 29-я результативная передача Малкина в овертаймах, что позволило ему побить рекорд американского хоккеиста Патрика Кейна. Россиянин занимает второе место в истории НХЛ по количеству очков, набранных в овертаймах (42), уступая лишь своему одноклубнику Сидни Кросби, у которого 46 очков.

Уточнения

Евге́ний Влади́мирович Ма́лкин (род. 31 июля 1986, Магнитогорск, Челябинская область) — российский хоккеист, центральный нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» и сборной России.

