Названо простое упражнение для мощных ног и красивых ягодиц

Укрепление мышц ног — важная часть любой фитнес-программы, особенно для поддержания здоровья и активного образа жизни. Одним из самых эффективных и универсальных упражнений для этой цели являются приседания.
Приседания задействуют множество мышечных групп, включая квадрицепсы, бицепсы бедра, ягодичные мышцы и мышцы кора. Это делает их отличным упражнением для комплексной тренировки нижней части тела. Кроме того, приседания помогают улучшить гибкость суставов и координацию движений.
Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.
Шта́нга (от нем. Stange — «стержень, прут») — спортивный снаряд для поднятия веса в тяжёлой атлетике и пауэрлифтинге.
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