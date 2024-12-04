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Названо простое упражнение для мощных ног и красивых ягодиц

1:00
Спорт

Укрепление мышц ног — важная часть любой фитнес-программы, особенно для поддержания здоровья и активного образа жизни. Одним из самых эффективных и универсальных упражнений для этой цели являются приседания.

Девушка выполняет приседания со штангой
Фото: commons.wikimedia.org by Jajone86, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка выполняет приседания со штангой

Почему приседания?

Приседания задействуют множество мышечных групп, включая квадрицепсы, бицепсы бедра, ягодичные мышцы и мышцы кора. Это делает их отличным упражнением для комплексной тренировки нижней части тела. Кроме того, приседания помогают улучшить гибкость суставов и координацию движений.

Советы для новичков

  1. Начинайте с небольшого количества повторений (10-15) и постепенно увеличивайте их.
  2. Используйте собственный вес тела, а затем добавляйте гантели или штангу для увеличения нагрузки.
  3. Обращайте внимание на технику выполнения: спина должна быть прямой, а колени не должны выходить за линию носков.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Шта́нга (от нем. Stange — «стержень, прут») — спортивный снаряд для поднятия веса в тяжёлой атлетике и пауэрлифтинге.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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