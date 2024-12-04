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Начать можно всегда! Упражнения для женщин старше 40

1:13
Спорт

Фитнес-тренер Ольга Дерендеева поделилась советами по зарядке для женщин старше 40 лет. Она отметила, что тем, кто никогда не занимался физической активностью, следует начинать с простых и коротких упражнений, занимаясь всего семь-десять минут в день.

Две девушки в спортзале
Фото: Kandinsky by Pravda.ru
Две девушки в спортзале

После этого рекомендуется постепенно увеличивать нагрузку и заниматься три-четыре раза в неделю по 20-30 минут.

Для женщин, которые уже рожали, тренер акцентировала внимание на важности упражнений для укрепления мышц тазового дна. Дерендеева пояснила, что такая интимная гимнастика необходима как для профилактики, так и для исправления уже имеющихся проблем.

Кроме того, она предложила включить в тренировки упражнения, направленные на укрепление суставов и улучшение осанки. В числе рекомендуемых упражнений — круговые движения плечами, вращения в тазобедренных и коленных суставах, легкие наклоны и контролируемые приседания, а также дыхательные практики с раскрытием грудной клетки.

При этом тренер предостерегла от глубоких растяжек и прогибов, пишет aif. ru.

Уточнения

Гимна́стика — система физических упражнений для укрепления здоровья и всестороннего физического развития человека.

Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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