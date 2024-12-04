Начать можно всегда! Упражнения для женщин старше 40

Фитнес-тренер Ольга Дерендеева поделилась советами по зарядке для женщин старше 40 лет. Она отметила, что тем, кто никогда не занимался физической активностью, следует начинать с простых и коротких упражнений, занимаясь всего семь-десять минут в день.
После этого рекомендуется постепенно увеличивать нагрузку и заниматься три-четыре раза в неделю по 20-30 минут.
Для женщин, которые уже рожали, тренер акцентировала внимание на важности упражнений для укрепления мышц тазового дна. Дерендеева пояснила, что такая интимная гимнастика необходима как для профилактики, так и для исправления уже имеющихся проблем.
Кроме того, она предложила включить в тренировки упражнения, направленные на укрепление суставов и улучшение осанки. В числе рекомендуемых упражнений — круговые движения плечами, вращения в тазобедренных и коленных суставах, легкие наклоны и контролируемые приседания, а также дыхательные практики с раскрытием грудной клетки.
При этом тренер предостерегла от глубоких растяжек и прогибов, пишет aif. ru.
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