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Устали от спортзала? Попробуйте эти уличные упражнения

0:56
Спорт

Фитнес-тренер Анна Половинкина предложила несколько универсальных упражнений для занятий на улице.

Фитнес
Фото: flickr.com by PTPioneer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Фитнес

В числе первых рекомендаций специалиста оказались выпрыгивания. Для их выполнения следует встать перед скамьёй, расставив ноги на ширине плеч. Затем нужно присесть, оттолкнуться ногами и подпрыгнуть на скамью, приземляясь обеими ногами. Важно при этом мягко опуститься, сгибая колени.

Также Анна отметила важность отжиманий с поднятым тазом и упражнений на брусьях, пишет журнал Men Today.

В завершение она посоветовала включить в тренировку плиометрические прыжки. Для их выполнения необходимо оттолкнуться от земли, поднимая правое колено и одновременно взмахивая левой рукой вверх, а правой — назад для создания импульса. После этого следует аккуратно приземлиться на стопы.

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены). 

Брусья: в спортивной гимнастике — снаряд, представляющий собой две жерди овального сечения, шарнирно укреплённые на стойках.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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