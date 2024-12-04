Устали от спортзала? Попробуйте эти уличные упражнения

Фитнес-тренер Анна Половинкина предложила несколько универсальных упражнений для занятий на улице.
В числе первых рекомендаций специалиста оказались выпрыгивания. Для их выполнения следует встать перед скамьёй, расставив ноги на ширине плеч. Затем нужно присесть, оттолкнуться ногами и подпрыгнуть на скамью, приземляясь обеими ногами. Важно при этом мягко опуститься, сгибая колени.
Также Анна отметила важность отжиманий с поднятым тазом и упражнений на брусьях, пишет журнал Men Today.
В завершение она посоветовала включить в тренировку плиометрические прыжки. Для их выполнения необходимо оттолкнуться от земли, поднимая правое колено и одновременно взмахивая левой рукой вверх, а правой — назад для создания импульса. После этого следует аккуратно приземлиться на стопы.
Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).
Брусья: в спортивной гимнастике — снаряд, представляющий собой две жерди овального сечения, шарнирно укреплённые на стойках.
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