Худший вариант завтрака, о котором вы даже не подозревали

Фрукты считаются полезным продуктом, но не все из них можно употреблять с утра. Об этом рассказал британский диетолог Д. Дэрил Джоффр.
Эксперт предостерегает от употребления бананов по утрам. По словам диетолога, этот фрукт богат фруктозой. Из-за этого в крови быстро повышается уровень сахара, а потом так же резко падает.
Это же приводит к тяге к еде, усталости и потере концентрации, пишет "Чемпионат".
Сахар, который есть в банане, ферментируется во время пищеварения и превращается в спирт. Из-за этого образуются кислоты, которые могут вызвать воспаление и привести к перегрузке организма.
Диетоло́гия — область медицины, изучающая вопросы лечебного (диетотерапия) и профилактического (диетопрофилактика) питания человека и животных, в том числе больных, а также прикладная дисциплина по организации питания в лечебных учреждениях.
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