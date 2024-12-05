Худший вариант завтрака, о котором вы даже не подозревали

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Фрукты считаются полезным продуктом, но не все из них можно употреблять с утра. Об этом рассказал британский диетолог Д. Дэрил Джоффр.

Девушка ест гранолу
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка ест гранолу

Эксперт предостерегает от употребления бананов по утрам. По словам диетолога, этот фрукт богат фруктозой. Из-за этого в крови быстро повышается уровень сахара, а потом так же резко падает.

Это же приводит к тяге к еде, усталости и потере концентрации, пишет "Чемпионат".

Сахар, который есть в банане, ферментируется во время пищеварения и превращается в спирт. Из-за этого образуются кислоты, которые могут вызвать воспаление и привести к перегрузке организма.

Уточнения

Диетоло́гия — область медицины, изучающая вопросы лечебного (диетотерапия) и профилактического (диетопрофилактика) питания человека и животных, в том числе больных, а также прикладная дисциплина по организации питания в лечебных учреждениях.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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