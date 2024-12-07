Худеем на 10 кг с удовольствием: горячие тренировки стали новым трендом

Прежде чем пойти на популярные горячие тренировки в hot-залах, нужно узнать о противопоказаниям к таким занятиям. Фитнес-тренер Денис Кокорев рассказал о преимуществах и недостатках горячих тренировок.
"Такие тренировки могут включать в себя различные упражнения, от кардионагрузок до силовых, и проводятся они с целью усиления потоотделения и ускорения обмена веществ", — цитирует тренера "Чемпионат".
Hot тренировка — это вид занятий, которые проходят в специально оборудованных залах, где специально поддерживается высокий уровень влажности (в среднем 40-50%) и температуры воздуха (до +38°C). Разогретые мышцы не испытывают стресса, к тому же, такая тренировка намного безопаснее обычной.
Также повышенная температура помогает сосудам расшириться, а кровообращению улучшиться, что может увеличить эффективность тренировки;
Жир во время таких занятий уходит быстрее. Горячие занятия подходят для женщин и мужчин разных возрастов.
Противопоказания
Когда вы решитесь пойти на горячие тренировки, во время занятия контролируйте каждое движение, выполняйте упражнения исходя из чувства комфорта и собственных возможностей. Еще важно пить достаточное количество воды.
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