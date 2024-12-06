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Тренировка на всё тело за 10 минут: упражнения с гирями, которые работают

3:43
Спорт

Гири — универсальный снаряд, который эффективно развивает силу, выносливость и баланс. Благодаря смещенному центру тяжести гири включают в работу мышцы кора, делая тренировку более функциональной.

Тренировка с гирей
Фото: wikimedia.org by Taco fleur, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Тренировка с гирей

Представленный комплекс подходит для людей с разным уровнем подготовки и может быть дополнением к регулярным занятиям.

Как выполнять тренировку

  • Продолжительность: 10 минут.
  • Оборудование: гиря весом от 4 до 12 кг (выберите подходящий вес).
  • Программа: выберите 5 упражнений из списка ниже, выполняйте по 15 повторений каждого. Сделайте как можно больше кругов за 10 минут.
  • Рекомендации: начните с 2-3 тренировок в неделю, затем увеличивайте частоту.

Упражнения

Толчок гири из приседа

  • Примите положение приседа с гирей в руках.
  • На выдохе поднимите гири над головой, выпрямляя корпус.
  • Медленно вернитесь в исходное положение.

Свинг

  • Встаньте в полуприсед, удерживая гирю обеими руками между ног.
  • Выпрямите ноги и вытолкните бедра вперед, поднимая гирю на уровень плеч.
  • Верните гирю между ног, повторите.

Ветряная мельница с гирей

  • Удерживайте гирю над головой одной рукой.
  • Опустите свободную руку к полу, сгибая корпус в сторону.
  • Вернитесь в исходное положение.

Румынская становая тяга на одной ноге

  • Перенесите вес на одну ногу, другая отводится назад.
  • Опустите гирю к полу, сохраняя прямую спину.
  • Вернитесь в исходное положение.

Прогулка фермера

  • Удерживайте гирю в одной руке, напрягите пресс.
  • Пройдите 15 шагов, затем смените руку.

Половина турецкого подъема

  • Лягте на коврик, удерживая гирю на вытянутой руке.
  • Поднимите корпус, упираясь рукой в пол.
  • Вернитесь в исходное положение.

Присед с гирей

  • Удерживайте гирю двумя руками на уровне груди.
  • Сделайте присед, сохраняя прямую спину.
  • Вернитесь в исходное положение.

Гало

  • Держите гирю обеими руками, пронесите ее вокруг головы.
  • Повторите движение в обратную сторону.

Жим с колен

  • Сядьте на колени, удерживая гири на плечах.
  • Поднимитесь, выпрямляя корпус, и выжмите гири вверх.
  • Вернитесь в исходное положение.

Жим над головой одной рукой

  • Удерживайте гирю у плеча одной рукой.
  • Выжмите гирю вверх, затем вернитесь в исходное положение.
  • Повторите на другую руку.

Турецкий подъем

  • Полное движение от положения лежа до стоя с гирей на вытянутой руке.

Тяга в наклоне

  • Удерживайте гирю одной рукой, другая рука опирается на скамью.
  • Поднимите гирю к груди, затем медленно опустите.

Присед с жимом

  • Удерживайте гири на плечах, выполните присед.
  • На подъеме выжмите гири вверх.

Мельница

  • Удерживайте гирю над головой одной рукой.
  • Медленно наклонитесь, касаясь противоположной ноги свободной рукой.
  • Вернитесь в исходное положение.

Преимущества тренировки с гирями

  • Развитие функциональной силы: упражнения включают сразу несколько мышечных групп.
  • Улучшение баланса и координации: смещенный центр тяжести заставляет работать мышцы кора.
  • Эффективность: тренировки занимают минимум времени.
  • Доступность: гири подходят для домашних тренировок и занятий в зале.

Уточнения

Ги́ря — спортивный снаряд для силовых упражнений.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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