Тренировка на всё тело за 10 минут: упражнения с гирями, которые работают

3:43 Your browser does not support the audio element. Спорт

Гири — универсальный снаряд, который эффективно развивает силу, выносливость и баланс. Благодаря смещенному центру тяжести гири включают в работу мышцы кора, делая тренировку более функциональной.

Фото: wikimedia.org by Taco fleur, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Тренировка с гирей

Представленный комплекс подходит для людей с разным уровнем подготовки и может быть дополнением к регулярным занятиям.

Как выполнять тренировку

Продолжительность : 10 минут.

: 10 минут. Оборудование : гиря весом от 4 до 12 кг (выберите подходящий вес).

: гиря весом от 4 до 12 кг (выберите подходящий вес). Программа : выберите 5 упражнений из списка ниже, выполняйте по 15 повторений каждого. Сделайте как можно больше кругов за 10 минут.

: выберите 5 упражнений из списка ниже, выполняйте по 15 повторений каждого. Сделайте как можно больше кругов за 10 минут. Рекомендации: начните с 2-3 тренировок в неделю, затем увеличивайте частоту.

Упражнения

Толчок гири из приседа

Примите положение приседа с гирей в руках.

На выдохе поднимите гири над головой, выпрямляя корпус.

Медленно вернитесь в исходное положение.

Свинг

Встаньте в полуприсед, удерживая гирю обеими руками между ног.

Выпрямите ноги и вытолкните бедра вперед, поднимая гирю на уровень плеч.

Верните гирю между ног, повторите.

Ветряная мельница с гирей

Удерживайте гирю над головой одной рукой.

Опустите свободную руку к полу, сгибая корпус в сторону.

Вернитесь в исходное положение.

Румынская становая тяга на одной ноге

Перенесите вес на одну ногу, другая отводится назад.

Опустите гирю к полу, сохраняя прямую спину.

Вернитесь в исходное положение.

Прогулка фермера

Удерживайте гирю в одной руке, напрягите пресс.

Пройдите 15 шагов, затем смените руку.

Половина турецкого подъема

Лягте на коврик, удерживая гирю на вытянутой руке.

Поднимите корпус, упираясь рукой в пол.

Вернитесь в исходное положение.

Присед с гирей

Удерживайте гирю двумя руками на уровне груди.

Сделайте присед, сохраняя прямую спину.

Вернитесь в исходное положение.

Гало

Держите гирю обеими руками, пронесите ее вокруг головы.

Повторите движение в обратную сторону.

Жим с колен

Сядьте на колени, удерживая гири на плечах.

Поднимитесь, выпрямляя корпус, и выжмите гири вверх.

Вернитесь в исходное положение.

Жим над головой одной рукой

Удерживайте гирю у плеча одной рукой.

Выжмите гирю вверх, затем вернитесь в исходное положение.

Повторите на другую руку.

Турецкий подъем

Полное движение от положения лежа до стоя с гирей на вытянутой руке.

Тяга в наклоне

Удерживайте гирю одной рукой, другая рука опирается на скамью.

Поднимите гирю к груди, затем медленно опустите.

Присед с жимом

Удерживайте гири на плечах, выполните присед.

На подъеме выжмите гири вверх.

Мельница

Удерживайте гирю над головой одной рукой.

Медленно наклонитесь, касаясь противоположной ноги свободной рукой.

Вернитесь в исходное положение.

Преимущества тренировки с гирями

Развитие функциональной силы : упражнения включают сразу несколько мышечных групп.

: упражнения включают сразу несколько мышечных групп. Улучшение баланса и координации : смещенный центр тяжести заставляет работать мышцы кора.

: смещенный центр тяжести заставляет работать мышцы кора. Эффективность : тренировки занимают минимум времени.

: тренировки занимают минимум времени. Доступность: гири подходят для домашних тренировок и занятий в зале.

Уточнения

Ги́ря — спортивный снаряд для силовых упражнений.

