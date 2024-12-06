Тренировка на всё тело за 10 минут: упражнения с гирями, которые работают
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Гири — универсальный снаряд, который эффективно развивает силу, выносливость и баланс. Благодаря смещенному центру тяжести гири включают в работу мышцы кора, делая тренировку более функциональной.
Фото: wikimedia.org by Taco fleur, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Тренировка с гирей
Представленный комплекс подходит для людей с разным уровнем подготовки и может быть дополнением к регулярным занятиям.
Как выполнять тренировку
- Продолжительность: 10 минут.
- Оборудование: гиря весом от 4 до 12 кг (выберите подходящий вес).
- Программа: выберите 5 упражнений из списка ниже, выполняйте по 15 повторений каждого. Сделайте как можно больше кругов за 10 минут.
- Рекомендации: начните с 2-3 тренировок в неделю, затем увеличивайте частоту.
Упражнения
Толчок гири из приседа
- Примите положение приседа с гирей в руках.
- На выдохе поднимите гири над головой, выпрямляя корпус.
- Медленно вернитесь в исходное положение.
Свинг
- Встаньте в полуприсед, удерживая гирю обеими руками между ног.
- Выпрямите ноги и вытолкните бедра вперед, поднимая гирю на уровень плеч.
- Верните гирю между ног, повторите.
Ветряная мельница с гирей
- Удерживайте гирю над головой одной рукой.
- Опустите свободную руку к полу, сгибая корпус в сторону.
- Вернитесь в исходное положение.
Румынская становая тяга на одной ноге
- Перенесите вес на одну ногу, другая отводится назад.
- Опустите гирю к полу, сохраняя прямую спину.
- Вернитесь в исходное положение.
Прогулка фермера
- Удерживайте гирю в одной руке, напрягите пресс.
- Пройдите 15 шагов, затем смените руку.
Половина турецкого подъема
- Лягте на коврик, удерживая гирю на вытянутой руке.
- Поднимите корпус, упираясь рукой в пол.
- Вернитесь в исходное положение.
Присед с гирей
- Удерживайте гирю двумя руками на уровне груди.
- Сделайте присед, сохраняя прямую спину.
- Вернитесь в исходное положение.
Гало
- Держите гирю обеими руками, пронесите ее вокруг головы.
- Повторите движение в обратную сторону.
Жим с колен
- Сядьте на колени, удерживая гири на плечах.
- Поднимитесь, выпрямляя корпус, и выжмите гири вверх.
- Вернитесь в исходное положение.
Жим над головой одной рукой
- Удерживайте гирю у плеча одной рукой.
- Выжмите гирю вверх, затем вернитесь в исходное положение.
- Повторите на другую руку.
Турецкий подъем
- Полное движение от положения лежа до стоя с гирей на вытянутой руке.
Тяга в наклоне
- Удерживайте гирю одной рукой, другая рука опирается на скамью.
- Поднимите гирю к груди, затем медленно опустите.
Присед с жимом
- Удерживайте гири на плечах, выполните присед.
- На подъеме выжмите гири вверх.
Мельница
- Удерживайте гирю над головой одной рукой.
- Медленно наклонитесь, касаясь противоположной ноги свободной рукой.
- Вернитесь в исходное положение.
Преимущества тренировки с гирями
- Развитие функциональной силы: упражнения включают сразу несколько мышечных групп.
- Улучшение баланса и координации: смещенный центр тяжести заставляет работать мышцы кора.
- Эффективность: тренировки занимают минимум времени.
- Доступность: гири подходят для домашних тренировок и занятий в зале.
Уточнения
Ги́ря — спортивный снаряд для силовых упражнений.
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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру