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Загитова удивила признанием, какую часть своего лица она усовершенствовала у косметолога

1:29
Спорт

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова призналась, что прибегала к услугам косметолога для улучшения внешности.

Алина Загитова
Фото: Telegram-канал Алины Загитовой is licensed under public domain
Алина Загитова

Фигуристка рассказала, что увеличила губы. Это стало известно из видео, опубликованного в группе "PRОпуск" социальной сети "ВКонтакте".

Загитова отметила, что справляться с критикой недоброжелателей ей помогает общение с близкими.

"Кстати, я никогда об этом не говорила. Вот сейчас я сделала губы, дорогие друзья. Человек я очень скромный и закрытый в какой-то степени", — сказала Загитова.

Фигуристка считает себя одной из самых закрытых персон современного шоу-бизнеса, предположив, что именно эта её черта и становится причиной хейта.

Также стало известно, что с начала 2024 года 22-летняя Загитова нарушала правила дорожного движения 197 раз. С марта 2019 года по ноябрь 2024 года спортсменка получила 554 штрафа на общую сумму 497 тысяч рублей.

Алина Загитова — единственная одиночница в истории российского фигурного катания, завоевавшая все престижные титулы. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой, побеждала на чемпионатах мира и Европы, а также в финале Гран-при.

Уточнения

Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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