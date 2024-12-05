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Убираем пивной живот: простой комплекс для начинающих

2:14
Спорт

Если вы готовы избавиться от лишнего веса в области живота и укрепить мышцы, включите эту короткую, но эффективную тренировку в свой режим.

Пресс
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пресс

Она не только поможет уменьшить пивной живот, но и улучшит общее физическое состояние.

Важность комплексного подхода

Тренировки — это ключевой шаг к подтянутому животу, но добиться результата без правильного питания невозможно. Для достижения цели:

  • Создайте дефицит калорий на 20-30%, тратя больше энергии, чем потребляете.
  • Исключите обработанные продукты и сладкие напитки.
  • Включите в рацион нежирные белки, овощи и больше воды.
  • Контролируйте размер порций и уменьшите потребление соли.

6 упражнений для плоского живота

Выполняйте каждое упражнение в 3-4 подхода по 30 секунд.

Планка

  • Примите упор лежа на локтях.
  • Тело должно быть прямым, пресс напряжен.
  • Следите за тем, чтобы локти находились под плечами.
  • Задержитесь в этом положении.

Скалолаз

  • Встаньте в упор лежа на прямых руках.
  • Подтягивайте поочередно колени к груди, сохраняя прямую спину.

Скручивания

  • Лягте на спину, согнув ноги в коленях.
  • Руки уберите за голову.
  • Поднимите лопатки, подтянитесь локтями к коленям и вернитесь назад.

Ситапы

  • Лягте на спину, ноги согните в коленях.
  • Поднимитесь, коснитесь руками стоп и вернитесь в исходное положение.

Касания стоп

  • Лягте на спину, ноги согните в коленях.
  • Поочередно тянитесь правой рукой к правой стопе, затем левой рукой к левой стопе.

Ножницы

  • Лягте на спину, ноги выпрямите и поднимите на 15-20 см.
  • Разводите ноги в стороны и скрещивайте их.

Как сделать тренировки результативными

Для достижения максимального эффекта:

  • Выполняйте тренировки регулярно, выделяя хотя бы 30 минут в день.
  • Комбинируйте упражнения для пресса с кардионагрузками, чтобы ускорить сжигание жира.
  • Следите за осанкой и техникой выполнения, чтобы избежать травм.

Уточнения

Кало́рия (лат. calor - тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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