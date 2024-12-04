Марченко рассказал, как он относится к уменьшению зарплаты в два с половиной раза, до 30 млн

Защитник хоккейного клуба "Ак Барс" Алексей Марченко прокомментировал снижение своей заработной платы.
Если раньше в "Локомотиве" он получал 75 миллионов рублей в год, то теперь его годовой доход составляет 30 миллионов рублей.
Алексей отметил, что переход на гораздо более скромный контракт не вызвал у него особых трудностей.
Хоккеист понимает, что сначала от него ждут хороших результатов, а потом уже можно будет вести разговор и о повышении зарплаты в клубе.
"Ну ты же не можешь сказать: я полгода не играл, набрал два очка, дайте мне 75 миллионов. Ты результат покажи сначала. Так что все нормально", — сказал Марченко в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Алексе́й И́горевич Ма́рченко (род. 2 января 1992, Москва) — российский хоккеист, защитник.
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