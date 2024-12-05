Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Продюсер объяснил возвращение Ренаты Литвиновой в Россию
Сергей Соседов прошёлся по Алле Пугачёвой: когда Господь хочет наказать, отнимает мозги
Сергей Шнуров раскрыл своё отношение к алкоголю: есть наркотики посильнее
Сбежавшую в Европу Ренату Литвинову заметили в Москве
Кристина Асмус съехалась с новым возлюбленным после первого свидания
Удивите гостей в новогоднюю ночь — приготовьте полезные морковные шарики в кокосовой обсыпке
Банда цыган врывается в чужие дома под Екатеринбургом
Новый модуль "Прогнозирование": российская система предсказания природных катаклизмов
Как избавиться от запаха кошачьей мочи на диване

Фитнес-корсет: стильный аксессуар или угроза фигуре

2:46
Спорт

Фитнес-корсеты популярны среди тех, кто хочет подчеркнуть линию талии и добиться фигуры "песочные часы". Однако их эффективность в достижении этих целей вызывает много вопросов.

EMS-тренировка
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
EMS-тренировка

Разберем, как на самом деле работает фитнес-корсет, а также какие риски связаны с его использованием.

Почему фитнес-корсет кажется эффективным

Фитнес-корсет — аксессуар из плотной ткани, крючков и шнуровки, который плотно обхватывает талию, создавая временный эффект сужения. Его часто используют во время тренировок или в повседневной жизни для визуального улучшения пропорций.

На практике:

  • Визуальный эффект: корсет действительно делает талию тоньше на время его ношения, сдавливая мягкие ткани. Однако после снятия аксессуара тело возвращается к естественным пропорциям.
  • Никакого влияния на жир: фитнес-корсет не способствует сжиганию жира в области живота.

По данным Американского совета косметической хирургии, корсет может быть полезен только в отдельных случаях, например, для женщин после родов или операций, чтобы поддерживать мышцы брюшной стенки. Но в других ситуациях его использование никак не влияет на изменения фигуры в долгосрочной перспективе.

Риски ношения фитнес-корсетов

Использование фитнес-корсета связано с рядом неприятных и даже опасных последствий:

  • Раздражение кожи: синтетические ткани корсета задерживают пот, что может вызывать сыпь и раздражение.
  • Затрудненное дыхание: корсет уменьшает объем легких на 30-60%, что приводит к снижению уровня кислорода в организме. В результате возможно появление головокружения и ухудшение общего самочувствия.
  • Сдавливание внутренних органов: корсет ограничивает кровоснабжение, что негативно сказывается на работе желудка, печени и других органов. Может возникнуть изжога из-за подъема желудочного сока в пищевод.
  • Снижение мышечной силы: регулярное ношение корсета ослабляет мышцы кора, так как он берет на себя часть нагрузки, необходимой для их укрепления.

Фитнес-корсет может временно создать иллюзию тонкой талии, но не поможет похудеть или изменить фигуру в долгосрочной перспективе.

Более того, частое использование этого аксессуара может нанести вред здоровью, особенно если игнорировать дискомфорт и носить корсет длительное время.

Если цель — стройная фигура и крепкое здоровье, лучше обратить внимание на регулярные тренировки, сбалансированное питание и укрепление мышц кора.

Уточнения

Корсе́т (фр. corset, от фр. corps - "тело") — предмет одежды в виде широкого пояса с вшитыми упругими пластинками, туго охватывающего нижнюю часть грудной клетки и живот для придания фигуре изящной осанки и стройной талии.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Садоводство, цветоводство
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке Аудио 
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю
Авто
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю Аудио 
Сотни синиц спасаются каждую зиму с помощью этого простого в изготовлении предмета в саду
Домашние животные
Сотни синиц спасаются каждую зиму с помощью этого простого в изготовлении предмета в саду Аудио 
Популярное
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата

День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.

Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Чугунная сковорода, как новая: простой лайфхак на вашей кухне
Слои краски, фары и швы. Эксперт рассказал, как при покупке определить, что автомобиль был в ДТП Дмитрий Плотников Елисейский дворец в Париже построили на деньги работорговца Игорь Буккер Ангола аплодисментами встречает Байдена за коридор Лобиту. Правильный ли выбор сделала Луанда? Любовь Степушова
Сотни синиц спасаются каждую зиму с помощью этого простого в изготовлении предмета в саду
Сплошная нежность на ужин — готовим запеканку из куриного филе с грибами и сыром
Риск для старого двигателя: когда смена масла становится критичной
Риск для старого двигателя: когда смена масла становится критичной
Последние материалы
Слои краски, фары и швы. Эксперт рассказал, как при покупке определить, что автомобиль был в ДТП
Санкт-Петербург и Россия готовятся к доковидным показателям туризма
Британия признала зависимость от поставок рыбы из России
В Германии бизнес разрабатывает новые стратегии для рождественских ярмарок в условиях кризиса
Какой напиток идеально дополнит новогодний стол
Как жабы могут спасти ваш дачный участок от вредителей
Россия увеличивает число стран с прямым авиасообщением до 40
Мистика или наука: почему коты замирают и смотрят в одну точку
Эти лекарства могут лишить вас водительских прав
3 рецепта детокс-воды для плоского живота
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.