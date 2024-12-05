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Фигурные, хоккейные, прогулочные: какой тип коньков выбрать

2:56
Спорт

Катание на коньках — популярное зимнее развлечение, которое позволяет совмещать активный отдых с физической нагрузкой.

Катание на коньках
Фото: mos.ru by М. Денисова. Mos.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Катание на коньках

Однако для безопасного и комфортного катания важно правильно выбрать коньки.

В этой статье разберем основные виды, их особенности, а также дадим советы по выбору и уходу за коньками.

Виды коньков и их особенности

Существует четыре основных типа коньков:

  • Фигурные.
  • Хокейные.
  • Прогулочные.
  • Беговые.

Каждый из них разработан для конкретных целей и стиля катания.

  • Фигурные коньки: длинное лезвие с зубцами, устойчивый ботинок. Подходят для выполнения элементов фигурного катания.
  • Хоккейные коньки: прочный ботинок с дугообразным лезвием без зубцов. Отлично подходят для быстрых маневров.
  • Прогулочные коньки: мягкие или полумягкие ботинки с утеплением. Удобны для неспешного катания на открытом воздухе.
  • Беговые коньки: длинное лезвие, низкий ботинок. Используются в конькобежном спорте.

Как выбрать коньки

При выборе коньков важно учитывать несколько параметров:

  • Жесткость ботинка: ботинок должен надежно фиксировать стопу. Проверить жесткость можно, попробовав завалить ногу внутрь или наружу в зашнурованных коньках.
  • Размер: примеряйте коньки на носки, в которых собираетесь кататься. Если сомневаетесь, берите размер чуть больше.
  • Колодка: широкая или узкая, зависит от анатомии стопы.
  • Шнурки и крючки: шнурки лучше выбирать с пропиткой, а крючки — проверять на прочность.

Для детей особенно важно выбирать модели с надежной фиксацией стопы.

Прогулочные раздвижные коньки подходят для начинающих, но для регулярных занятий лучше фигурные или хоккейные модели.

Как правильно шнуровать коньки

Правильная шнуровка влияет на комфорт и безопасность:

  • Начинайте с носка, плотно фиксируйте середину ботинка и не перетягивайте шнурки.
  • Избегайте обматывания шнурков вокруг ботинка, чтобы избежать травм.

Полезные аксессуары

Чтобы продлить срок службы коньков, можно использовать:

  • Сумки: защищают коньки при транспортировке.
  • Чехлы для лезвий: предотвращают ржавчину и затупление.
  • Салфетки для лезвий: помогают удалить лед и влагу после катания.
  • Шнурки с пропиткой: для надежной фиксации.

Уход за коньками

Чтобы коньки служили долго, следуйте этим правилам:

  • Сушите ботинки при комнатной температуре, избегая балкона или батареи.
  • Чистите влажной тряпкой и насухо вытирайте.
  • Затачивайте лезвия раз в год для редких катаний или раз в месяц при частых тренировках.

Уточнения

Фигурные коньки — специальные коньки для фигурного катания.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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