Тренер Григорян назвал причину успеха лучшего бомбардира РПЛ текущего сезона

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Российский тренер Александр Григорян заявил, что костариканский нападающий "Спартака" Манфред Угальде увеличил количество забитых мячей благодаря повышенной уверенности в себе. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Фото: commons.wikimedia.org by Jdmunacr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Манфред Угальде

"Он хорошо открывался и в том году, но гораздо меньше. Не было такой доминанты и взаимопонимания с партнёрами. Чтобы раскрыть своё мастерство, нужна уверенность в своих силах. Состояние уверенности показало нам, какой игрок Угальде", — поделился Александр Григорян.

23 ноября "Спартак" одержал убедительную победу над "Локомотивом" со счётом 5:2. В этом матче Угальде оформил первый покер для клуба в РПЛ за последние 30 лет.

1 декабря "Спартак" победил "Краснодар" со счётом 3:0, в ходе которого Угальде забил два мяча.

С общим количеством 14 голов Угальде возглавляет список бомбардиров Российского премьер-лиги сезона 2024/25.

Уточнения

Манфред Алонсо Угальде Арсе (исп. Manfred Alonso Ugalde Arce; род. 25 мая 2002, Эредия) — коста-риканский футболист, нападающий московского «Спартака» и сборной Коста-Рики.





Алекса́ндр Вита́лиевич Григоря́н (род. 28 сентября 1966, Ереван, Армянская ССР, СССР) — российский футбольный тренер.

