Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия в три раза увеличила импорт китайского шоколада
Шум транспорта на городских улицах может вызвать серьёзные проблемы с сердцем
Пользователи старых компьютеров смогут перейти на Windows 11
Картошка, запечённая со сливками — простая и вкусная замена поднадоевшему отварному картофелю
Успокойте агрессивного питомца: простые шаги к гармонии
Как за несколько часов создать идеальный образ для важного события?
Трескание плодов: как ошибки в уходе портят ваш урожай томатов
Венгерский курорт с целебными термальными водами поможет справиться с недугами
Обладатель Кубка Гагарина признан банкротом

Тренер Григорян назвал причину успеха лучшего бомбардира РПЛ текущего сезона

1:07
Спорт

Российский тренер Александр Григорян заявил, что костариканский нападающий "Спартака" Манфред Угальде увеличил количество забитых мячей благодаря повышенной уверенности в себе. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Манфред Угальде
Фото: commons.wikimedia.org by Jdmunacr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Манфред Угальде

"Он хорошо открывался и в том году, но гораздо меньше. Не было такой доминанты и взаимопонимания с партнёрами. Чтобы раскрыть своё мастерство, нужна уверенность в своих силах. Состояние уверенности показало нам, какой игрок Угальде", — поделился Александр Григорян.

23 ноября "Спартак" одержал убедительную победу над "Локомотивом" со счётом 5:2. В этом матче Угальде оформил первый покер для клуба в РПЛ за последние 30 лет.

1 декабря "Спартак" победил "Краснодар" со счётом 3:0, в ходе которого Угальде забил два мяча.

С общим количеством 14 голов Угальде возглавляет список бомбардиров Российского премьер-лиги сезона 2024/25.

Уточнения

Манфред Алонсо Угальде Арсе (исп. Manfred Alonso Ugalde Arce; род. 25 мая 2002, Эредия) — коста-риканский футболист, нападающий московского «Спартака» и сборной Коста-Рики.
 

Алекса́ндр Вита́лиевич Григоря́н (род. 28 сентября 1966, Ереван, Армянская ССР, СССР) — российский футбольный тренер.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ольгу Бузову пристыдили за орфографическую ошибку
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову пристыдили за орфографическую ошибку Аудио 
В США объяснили троекратный рост поставок южнокорейских танков Польше
Военные новости
В США объяснили троекратный рост поставок южнокорейских танков Польше Аудио 
Популярное
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.

Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта
Почему не цветет денежное дерево и как это исправить
РСЗО M1991. Острая северокорейская кухня едет на специальную военную операцию Дмитрий Плотников О предложении Трампа Трюдо, чтобы Канада стала 51-м штатом США: это всегда в повестке Любовь Степушова Надписи на стенах Древнего Рима иллюстритруют бурную общественно-политическую жизнь его граждан Игорь Буккер
Пудровые брови: мифы и правда о перманентном макияже бровей
Греки начали массово продавать свои запасы золотых монет
Эти двигатели-долгожители не подведут и после сотни тысяч пробега
Эти двигатели-долгожители не подведут и после сотни тысяч пробега
Последние материалы
Как сэкономить на электрическом отоплении зимой?
США выделят $600 млн на развитие транспортного проекта в Африке
Россия уступает лишь Бразилии по объёму пресной воды
Как тыквенные семечки могут укрепить кости и улучшить пищеварение
Пять схем обмана туристов в Абхазии — как не попасться
На пределе возможностей — дрифтер без рук покоряет автотрассы
5 хитростей, чтобы убрать квартиру в два раза быстрее
Артур Бетербиев обратился к болельщикам в преддверии реванша с Дмитрием Биволом
Ваша собака видит будущее: что говорят ученые
Врач рассказал, сколько чашек чая могут стать смертельными
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.