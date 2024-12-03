Обладатель Кубка Гагарина признан банкротом

Обладатель Кубка Гагарина 2018 года Артём Лукоянов в составе казанского "Ак Барса", признан банкротом, как сообщает официальный сайт Арбитражного суда Татарстана.
Сообщается, что Лукоянов не явился на назначенное заседание, вследствие чего хоккеисту был назначен финансовый управляющий. Планируется реализовать его имущество в течение шести месяцев.
11 сентября Лукоянов подал заявление о признании банкротом, указав на долги по кредитам, превышающие 30 миллионов рублей.
Хоккеист выступал за "Ак Барс" с 2011 по 2024 год. Генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин прокомментировал уход Лукоянова, отметив, что у игрока не было претензий в спортивной сфере, однако потребовалось "устранить некоторые неспортивные моменты".
В текущем сезоне Лукоянов играет за клуб Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) "Юнисон-Москва", где он набрал шесть очков (2 гола и 4 передачи) за участие в 26 матчах.
Артём Влади́мирович Лукоя́нов (род. 31 января 1989, Альметьевск, Татарская АССР) — российский хоккеист, крайний нападающий.
Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.