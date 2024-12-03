Обладатель Кубка Гагарина признан банкротом

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Обладатель Кубка Гагарина 2018 года Артём Лукоянов в составе казанского "Ак Барса", признан банкротом, как сообщает официальный сайт Арбитражного суда Татарстана.

Фото: commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Хоккейная клюшка

Сообщается, что Лукоянов не явился на назначенное заседание, вследствие чего хоккеисту был назначен финансовый управляющий. Планируется реализовать его имущество в течение шести месяцев.

11 сентября Лукоянов подал заявление о признании банкротом, указав на долги по кредитам, превышающие 30 миллионов рублей.

Хоккеист выступал за "Ак Барс" с 2011 по 2024 год. Генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин прокомментировал уход Лукоянова, отметив, что у игрока не было претензий в спортивной сфере, однако потребовалось "устранить некоторые неспортивные моменты".

В текущем сезоне Лукоянов играет за клуб Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) "Юнисон-Москва", где он набрал шесть очков (2 гола и 4 передачи) за участие в 26 матчах.

Уточнения

Артём Влади́мирович Лукоя́нов (род. 31 января 1989, Альметьевск, Татарская АССР) — российский хоккеист, крайний нападающий.

