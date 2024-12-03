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От арены до музея: купальник Ребеки Андраде — новая достопримечательность Лозанны

1:16
Спорт

Купальник бразильской гимнастки Ребеки Андраде, в котором она завоевала серебряную медаль в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Париже в 2024 году, теперь выставлен в Олимпийском музее в Лозанне, Швейцария. Этот экспонат стал одним из ключевых в коллекции музея, насчитывающей более 90 000 исторических объектов, связанных с Олимпийскими играми.

Rebeca Andrade in 2023
Фото: commons.wikimedia.org by Sarah Ladot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Rebeca Andrade in 2023

Олимпийский музей, основанный в 1915 году и являющийся штаб-квартирой Международного олимпийского комитета, также отмечает другие значимые вклады бразильских спортсменов в олимпийское движение. Например, на главной лестнице музея представлена надпись в честь бронзового призёра марафона на Олимпиаде в Афинах в 2004 году Вандерлея Кордейру де Лимы.

Музей предлагает посетителям глубокое погружение в историю Олимпийских игр — от древнегреческих соревнований до современных событий. Кроме того, здесь функционирует Центр олимпийских исследований, располагающий более чем 40 000 статей и поддерживающий академические партнёрства по всему миру, включая Бразилию.

Уточнения

Ребека Родригес де Андраде (порт.-браз. Rebeca Rodrigues de Andrade; род. 8 мая 1999, Гуарульюс, Сан-Паулу) — бразильская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира в личном многоборье (2022) и двукратная чемпионка мира в опорном прыжке (2021 и 2023).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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