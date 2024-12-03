Артур Бетербиев обратился к болельщикам в преддверии реванша с Дмитрием Биволом

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российский боксёр и абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев обратился к своим болельщикам перед боем-реваншем с соотечественником Дмитрием Биволом. Соответствующее сообщение он разместил в своих социальных сетях.

Фото: wikimapia by Kru Tony Moore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Боксерские перчатки

"Вновь увидимся в Рияде 22 февраля", — сообщил Артур Бетербиев, сопроводив пост эмодзи в виде машущей руки.

13 октября Бетербиев завоевал звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе, одержав победу над Дмитрием Биволом. Матч продолжался все 12 раундов и завершился подсчетом очков судей — 114:114, 115:113, 116:112. Для Бивола это поражение стало первым в его профессиональной карьере.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года. Он не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге. В его рекорде — 21 победа.

Уточнения

Арту́р Асильбе́кович Бетерби́ев (чечен. Бетербиев Асильбекан Артур; род. 21 января 1985, Хасавюрт, Дагестан, СССР) — непобеждённый российский и канадский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжёлой весовой категории.



Дми́трий Ю́рьевич Би́вол (род. 18 декабря 1990, Токмак, Чуйская область, Киргизская ССР, СССР) — российский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории.

