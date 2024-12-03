Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пять схем обмана туристов в Абхазии — как не попасться
На пределе возможностей — дрифтер без рук покоряет автотрассы
5 хитростей, чтобы убрать квартиру в два раза быстрее
Ваша собака видит будущее: что говорят ученые
Врач рассказал, сколько чашек чая могут стать смертельными
Ксения Бородина рассказала, как пыталась купить билет на балет Щелкунчик
Как победить целлюлит с минимальными затратами, не выходя из дома?
Заботьтесь о урожае: культура замены для огурцов и их соседей
Ваше здоровье в тарелке: почему бобовые должны стать основным гарниром

Артур Бетербиев обратился к болельщикам в преддверии реванша с Дмитрием Биволом

1:10
Спорт

Российский боксёр и абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев обратился к своим болельщикам перед боем-реваншем с соотечественником Дмитрием Биволом. Соответствующее сообщение он разместил в своих социальных сетях.

Боксерские перчатки
Фото: wikimapia by Kru Tony Moore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Боксерские перчатки

"Вновь увидимся в Рияде 22 февраля", — сообщил Артур Бетербиев, сопроводив пост эмодзи в виде машущей руки.

13 октября Бетербиев завоевал звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе, одержав победу над Дмитрием Биволом. Матч продолжался все 12 раундов и завершился подсчетом очков судей — 114:114, 115:113, 116:112. Для Бивола это поражение стало первым в его профессиональной карьере.

Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года. Он не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге. В его рекорде — 21 победа.

Уточнения

Арту́р Асильбе́кович Бетерби́ев (чечен. Бетербиев Асильбекан Артур; род. 21 января 1985, Хасавюрт, Дагестан, СССР) — непобеждённый российский и канадский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжёлой весовой категории.

Дми́трий Ю́рьевич Би́вол (род. 18 декабря 1990, Токмак, Чуйская область, Киргизская ССР, СССР) — российский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Названы породы кошек, которые обожают сидеть на руках
Домашние животные
Названы породы кошек, которые обожают сидеть на руках Аудио 
Ольгу Бузову пристыдили за орфографическую ошибку
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову пристыдили за орфографическую ошибку Аудио 
Дочь Александра Серова Мишель высказалась о провале своей музыкальной карьеры
Шоу-бизнес
Дочь Александра Серова Мишель высказалась о провале своей музыкальной карьеры Аудио 
Популярное
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.

Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта
Почему не цветет денежное дерево и как это исправить
РСЗО M1991. Острая северокорейская кухня едет на специальную военную операцию Дмитрий Плотников О предложении Трампа Трюдо, чтобы Канада стала 51-м штатом США: это всегда в повестке Любовь Степушова Надписи на стенах Древнего Рима иллюстритруют бурную общественно-политическую жизнь его граждан Игорь Буккер
Пудровые брови: мифы и правда о перманентном макияже бровей
Греки начали массово продавать свои запасы золотых монет
Эти двигатели-долгожители не подведут и после сотни тысяч пробега
Эти двигатели-долгожители не подведут и после сотни тысяч пробега
Последние материалы
Заботьтесь о урожае: культура замены для огурцов и их соседей
Как победить целлюлит с минимальными затратами, не выходя из дома?
Ваше здоровье в тарелке: почему бобовые должны стать основным гарниром
Как распознать психопата: признаки расстройства личности
Том Хэнкс назвал самый трудный возраст для человека: учёные не согласны
Толстые мужчины могут на 10 лет раньше женщин потерять память
Как сократить охранный лай, не ломая инстинкты собаки
Чай с мёдом или с сахаром? Доктор рассказал, что полезнее
Компания SpaceX может стать самым дорогим стартапом в мире
Будешь неотразима в этот Новый год: стилист назвала трендовые цвета для празднования
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.