Артур Бетербиев обратился к болельщикам в преддверии реванша с Дмитрием Биволом

Российский боксёр и абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев обратился к своим болельщикам перед боем-реваншем с соотечественником Дмитрием Биволом. Соответствующее сообщение он разместил в своих социальных сетях.
"Вновь увидимся в Рияде 22 февраля", — сообщил Артур Бетербиев, сопроводив пост эмодзи в виде машущей руки.
13 октября Бетербиев завоевал звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе, одержав победу над Дмитрием Биволом. Матч продолжался все 12 раундов и завершился подсчетом очков судей — 114:114, 115:113, 116:112. Для Бивола это поражение стало первым в его профессиональной карьере.
Бетербиев стал первым абсолютным чемпионом в полутяжелом весе с 2003 года. Он не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге. В его рекорде — 21 победа.
Арту́р Асильбе́кович Бетерби́ев (чечен. Бетербиев Асильбекан Артур; род. 21 января 1985, Хасавюрт, Дагестан, СССР) — непобеждённый российский и канадский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжёлой весовой категории.
Дми́трий Ю́рьевич Би́вол (род. 18 декабря 1990, Токмак, Чуйская область, Киргизская ССР, СССР) — российский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории.
Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.