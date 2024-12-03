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В "Химках" высоко оценили квалификацию Георгия Джикии

1:43
Спорт

Защитник подмосковных "Химок" Георгий Джикия характеризуется как высококвалифицированный и опытный игрок, с которым легко работать в команде. Об этом в интервью порталу Legalbet сообщил голкипер команды Никита Кокарев.

Георгий Джикия
Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Георгий Джикия

"Как наладили коммуникацию в обороне с Джикией? В целом точно также, как и с остальными, подсказываю, когда нужно. Просто так не кричу ни на кого, я именно подсказываю. Вратари же не кричат только потому, что хотят этого. Ты кричишь, чтобы докричаться до полевых. Мне комфортно играть с Джикией. Он классный и опытный защитник. Тоже старается помогать и подсказывать в некоторых моментах. Это дорогого стоит", — поделился Никита Кокарев.

Тридцатилетний Джикия до перехода в "Химки" играл за московский "Спартак", начиная с 2017 года. За время в "Спартаке" он завоевал титул чемпиона России и Кубок страны. Официальное заявление о его уходе из клуба было сделано 18 мая 2024 года. Уже на следующий день, 19 мая, Джикия вышел на поле в качестве капитана в игре 29-го тура РПЛ против "Рубина", проведя на поле 67 минут. За время своего пребывания в "Спартаке", Джикия сыграл в 214 матчах.

В сентябре 2024 года Джикия подписал контракт с "Химками" как свободный агент. В текущем сезоне он принял участие в семи играх за новый клуб, однако пока не отметился голами или ассистами.

Уточнения

Гео́ргий Тама́зович Джи́кия (род. 21 ноября 1993, Москва) — российский футболист, защитник клуба «Химки».

Ники́та Евге́ньевич Ко́карев (род. 8 января 2003, Дондуковская, Адыгея) — российский футболист, вратарь клуба «Химки».

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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