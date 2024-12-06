Упражнения для женщин старше 40: простая и безопасная программа

Фитнес-тренер Ольга Дерендеева составила рекомендации для женщин старше 40 лет, чтобы зарядка была полезной и безопасной.

"Если женщина никогда не занималась спортом, начинать нужно с простых и коротких зарядок — всего семь-десять минут в день", — подчеркнула Дерендеева.

По мере привыкания к нагрузке тренер рекомендует заниматься три-четыре раза в неделю, постепенно увеличивая продолжительность тренировок до 20-30 минут.

Для женщин, переживших роды, специалист советует уделить внимание упражнениям для укрепления мышц тазового дна.

"Интимная гимнастика необходима не только для профилактики, но и для коррекции существующих проблем", — отметила тренер.

Также в программу зарядки Дерендеева рекомендует включить упражнения для укрепления суставов и улучшения осанки.

Это могут быть круговые движения плечами, вращения в тазобедренных и коленных суставах, легкие наклоны и контролируемые приседания.

Особое внимание стоит уделить дыхательным упражнениям, способствующим раскрытию грудной клетки. Однако тренер советует избегать глубоких растяжек и чрезмерных прогибов, чтобы не перегружать тело.