Плиометрические прыжки и отжимания: что выбрать для уличной тренировки

Фитнес-тренер Анна Половинкина поделилась универсальными упражнениями, которые идеально подходят для тренировок на свежем воздухе. Советы специалиста опубликовал журнал Men Today.

Первым упражнением эксперт рекомендовала выпрыгивания. Для их выполнения нужно встать перед скамьей, расставив ноги на ширине плеч, опуститься в приседание, а затем, оттолкнувшись ногами, подпрыгнуть на скамью обеими ногами.

Завершив прыжок, следует мягко опуститься вниз, слегка сгибая колени для амортизации.

Также Половинкина посоветовала включить в тренировку отжимания с поднятым тазом и отжимания на брусьях. Для завершения тренировки тренер предложила выполнять плиометрические прыжки.

Это упражнение предполагает энергичный толчок от земли с поднятием правого колена вверх, синхронно взмахивая левой рукой вперед и правой — назад для создания дополнительного импульса.

После прыжка важно мягко приземляться на стопы, чтобы избежать травм.