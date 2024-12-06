Эти 5 упражнений помогут научиться подтягиваться уже через неделю

Фитнес-тренер Михаил Прыгунов поделился полезными рекомендациями для новичков, которые хотят научиться подтягиваться. Советы эксперта опубликовал журнал "Вокруг света".

Специалист подчеркнул, что ключевым моментом является правильное расположение перекладины. Чтобы выполнять подтягивания корректно, важно закрепить перекладину на высоте, равной вашему росту, умноженному на коэффициент 1,28.

При этом над перекладиной должно оставаться минимум 32-35 сантиметров до потолка, чтобы избежать травм, таких как удар головой.

Для тех, кто только начинает осваивать это упражнение, Прыгунов предложил пять эффективных подводящих упражнений.

К ним относятся: вис на перекладине, прыжковые подтягивания, горизонтальные подтягивания, удержание статики в верхней точке и подтягивания с использованием резиновой ленты.