Почему ваши мышцы не растут: разбираем основные причины

Мечтаете о рельефном и сильном теле? Набор мышечной массы — это процесс, требующий грамотного подхода к тренировкам, питанию и восстановлению.
В этой статье мы разберём ключевые шаги, которые помогут вам достичь вашей цели.
Наращивание мышечной массы — это результат синтеза белка в ответ на микротравмы мышечных волокон, возникающие при физических нагрузках. Этот процесс называют «суперкомпенсацией».
Он включает восстановление повреждённых тканей и увеличение площади поперечного сечения мышц, что и создаёт желаемый рельеф.
Однако рост мышц невозможен без восстановления, поэтому важно сочетать эффективные тренировки с правильным питанием и отдыхом.
Белок — основа для роста мышц. Употребляйте 2 грамма белка на каждый килограмм веса тела ежедневно. Включите в рацион мясо, рыбу, яйца, творог и растительные источники белка.
Для набора массы необходимо потреблять больше калорий, чем вы расходуете. Рассчитайте суточную норму калорий, используя формулу, и добавьте 15–20% для достижения профицита.
Включите в тренировки приседания, становую тягу, жимы и подтягивания. Эти упражнения задействуют сразу несколько мышечных групп и стимулируют рост.
Для стимуляции роста мышц работайте с весами, которые составляют 70–85% от вашего максимального усилия. Постепенно увеличивайте нагрузку.
Употребляйте спортивные напитки до и после тренировки. Это ускоряет восстановление и увеличивает синтез белка.
Не тренируйтесь «на пределе» каждый день. Планируйте 3 интенсивные тренировки в неделю, а в остальные дни выполняйте лёгкую физическую активность.
Углеводы восстанавливают запасы гликогена и способствуют увеличению уровня инсулина, что замедляет расщепление белка.
Для этого выполняйте тяжёлые базовые упражнения, соблюдайте режим сна и минимизируйте стресс.
Постройка тела — процесс не быстрый. Регулярно фиксируйте результаты, чтобы видеть прогресс и сохранять энтузиазм.
Набор мышечной массы — это долгосрочный проект, который требует правильного сочетания тренировок, питания и восстановления. Следуя этим рекомендациям, вы сможете достичь рельефного тела без вреда для здоровья.
Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. "мы́шка"), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs - "мышь") — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.
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