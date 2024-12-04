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Тело мечты за 20 минут: табата станет вашим ключом к успеху

1:25
Спорт

Табата — это высокоинтенсивная интервальная тренировка. Благодаря ей за короткое время прорабатываются основные группы мышц. Комплекс рассчитан в среднем на 20 минут.

Отжимания
Фото: Own work by Jaykayfit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Отжимания

Схема тренировки: 20 секунд — выполнение упражнения с максимальной скоростью и соблюдением техники. 10 секунд — отдых. Занимаемся четыре минуты, чередуя отдых и нагрузку (восемь раз). Это будет один круг.

Количество кругов зависит от вашей физической формы. При этом между кругами отдыхаем минуту.

"Если вы хотите быстро привести тело в тонус, придать ему красивую форму и достичь желаемых результатов, то это про табату", — цитирует "Чемпионат" специалиста по фитнесу и осанке Никиту Булгакова.

Этот вид нагрузки подходит как мужчинами, так и женщинам. Тренировки предназначены для людей среднего уровня физической подготовки.

Для табаты отлично подойдут упражнения: джампинг Джек; скалолаз; воздушные приседания; выпады назад; лодочка на животе; отжимания и прямые скручивания.

Интересно, что эта система занятий названа в честь учёного Изуми Табата, который в 1990-х активно занимался исследованием высокоинтенсивных тренировок и доказал их эффективность. 

Уточнения

Вы́пады — упражнение, выполняемое с собственным весом (или с утяжелением), используемое для развития мышц ног. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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