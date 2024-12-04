Стройное тело и чистота мыслей вам гарантированы: 5-минутная тренировка

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Изучение асан и погружение в йога-практики достаточно непростое.

Фото: Flickr: Yoga by RelaxingMusic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Девушка занимается йогой

Каждую позу нужно не только сделать, но и пропустить ее через сознание. Сегодня мы поговорим об одной из популярных асан — "собака мордой вниз".

"Собака мордой вниз" (или Адхо мукха шванасана) — это самая узнаваемая асана в йоге", — цитирует преподавателя по йоге Анастасию Павлову "Чемпионат".

Техника выполнения

Сядьте так, чтобы ягодицы лежали на пятках. Руки поставьте перед собой на коврик, ладони плотно прижмите к поверхности.

Взгляд устремлён вниз, в точку между ладонями.

Ладони, должны быть на ширине плеч.

Пальцы чуть растопырены в стороны (примерно 1 см должен быть между каждым).

Поднимите ягодицы с пяток и перенесите вес тела на ладони. Поменяйте положение стоп, поднимаясь на носочки.

Сделайте глубокий и осознанный вдох, а на выдохе начните копчиком тянуться вверх, помогая держать устойчивую позицию с помощью рук и ног.

Выпрямите ноги, спина при этом остается прямой.

Когда вы мысленно прошлись по всему телу и проанализировали правильную постановку, замрите и постойте в этом положении. Постарайтесь ни о чем не думать, погружаясь в себя, словно каждая клеточка вашего тела дышит вместе с вами.