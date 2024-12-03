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Секрет богатырской силы и уверенности с помощью супертренировки

1:46
Спорт

В России гири обрели популярность благодаря своей эффективности в развитии силы и подготовке к физическому труду. В XIX веке они также служили способом демонстрации физической силы.

Тренировка с гирей
Фото: wikimedia.org by Taco fleur, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Тренировка с гирей

Ниже разберём технику выполнения жима гири. Чтобы правильно выполнить жим гири, сначала нужно занять верное исходное положение.

  • Поставьте ноги чуть шире плеч, гиря располагается слегка впереди.
  • Нагнитесь, возьмитесь рукой за гирю, отведите свободную руку назад или положите на ногу.
  • Сохраняя нейтральное положение позвоночника, оторвите гирю от пола и сначала заведите её назад.
  • На выдохе совершите толчок тазом вперёд, придав снаряду начальное ускорение.
  • Затем включите мышцы плеч для продолжения движения маха гири перед собой.
  • Закиньте гирю на плечо. Верхний угол рукоятки гири должен находиться у большого пальца. На середине основания ладони располагается середина рукоятки, предплечье располагается в закруглении между телом гири и её рукояткой.

До движения нужно произвести приём натуживания: сделайте глубокий вдох и напрягите мышцы кора — это позволит обезопасить позвоночный столб по мере выполнения движения. А уже на выдохе усилиями мышц плеч, груди и рук поднимите гирю. Но не толчком. Контроль движения гири нужен и во время возврата в исходное положение на вдохе.

Тренировка с гирей поможет развить общую силу верхней части тела и улучшить выносливость, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Жим — базовое тяжелоатлетическое упражнение, некогда практиковавшееся в рамках олимпийского тяжелоатлетического троеборья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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