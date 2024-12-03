Секрет богатырской силы и уверенности с помощью супертренировки

В России гири обрели популярность благодаря своей эффективности в развитии силы и подготовке к физическому труду. В XIX веке они также служили способом демонстрации физической силы.
Ниже разберём технику выполнения жима гири. Чтобы правильно выполнить жим гири, сначала нужно занять верное исходное положение.
До движения нужно произвести приём натуживания: сделайте глубокий вдох и напрягите мышцы кора — это позволит обезопасить позвоночный столб по мере выполнения движения. А уже на выдохе усилиями мышц плеч, груди и рук поднимите гирю. Но не толчком. Контроль движения гири нужен и во время возврата в исходное положение на вдохе.
Тренировка с гирей поможет развить общую силу верхней части тела и улучшить выносливость, пишет "Чемпионат".
Жим — базовое тяжелоатлетическое упражнение, некогда практиковавшееся в рамках олимпийского тяжелоатлетического троеборья.
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