Секрет богатырской силы и уверенности с помощью супертренировки

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В России гири обрели популярность благодаря своей эффективности в развитии силы и подготовке к физическому труду. В XIX веке они также служили способом демонстрации физической силы.

Фото: wikimedia.org by Taco fleur, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Тренировка с гирей

Ниже разберём технику выполнения жима гири. Чтобы правильно выполнить жим гири, сначала нужно занять верное исходное положение.

Поставьте ноги чуть шире плеч, гиря располагается слегка впереди.

Нагнитесь, возьмитесь рукой за гирю, отведите свободную руку назад или положите на ногу.

Сохраняя нейтральное положение позвоночника, оторвите гирю от пола и сначала заведите её назад.

На выдохе совершите толчок тазом вперёд, придав снаряду начальное ускорение.

Затем включите мышцы плеч для продолжения движения маха гири перед собой.

Закиньте гирю на плечо. Верхний угол рукоятки гири должен находиться у большого пальца. На середине основания ладони располагается середина рукоятки, предплечье располагается в закруглении между телом гири и её рукояткой.

До движения нужно произвести приём натуживания: сделайте глубокий вдох и напрягите мышцы кора — это позволит обезопасить позвоночный столб по мере выполнения движения. А уже на выдохе усилиями мышц плеч, груди и рук поднимите гирю. Но не толчком. Контроль движения гири нужен и во время возврата в исходное положение на вдохе.

Тренировка с гирей поможет развить общую силу верхней части тела и улучшить выносливость, пишет "Чемпионат".

Уточнения

Жим — базовое тяжелоатлетическое упражнение, некогда практиковавшееся в рамках олимпийского тяжелоатлетического троеборья.

