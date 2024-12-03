Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Магнитные бури и их влияние на ваших собак
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю
Спасите свои почки: самые опасные симптомы, которые нельзя пропустить
Убийственный лайфхак из соцсетей. Почему не стоит оборачивать электросчётчик алюминиевой фольгой
Как избавиться от складок на спине без оборудования
Плоды авантюры Зеленского. Падение Курахово приведёт к объединению ВС РФ с разных флангов
Врач рассказала, чем полезна квашеная капуста
Китайские учёные разработали элемент, который генерирует электричество из тепла даже в темноте
Учёные наконец выяснили, как мозг человека достиг больших размеров

Триатлон в спортзале: новый формат Indoor позволит тренироваться в любую погоду

0:54
Спорт

Что такое Indoor триатлон? Эксперт рассказала о тонкостях и особенностях этого вида спорта.

Велотренажер в спортивном зале
Фото: flickr.com by dronepicr, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Велотренажер в спортивном зале

"Indoor триатлон — это вид триатлона, который стоит взять на вооружение как начинающим спортсменам, так и профессионалам, особенно в зимний период", — цитирует тренера по триатлону Диану Трубкович "Чемпионат".

Основное отличие Indoor триатлона от обычного заключается в месте проведения.

Новый формат предлагает более комфортные условия. Здесь можно заниматься спортом абсолютно в любую погоду. Дело в том, что все этапы проходят в крытых спортивных комплексах. Спортсмены могут сосредоточиться только на своих результатах, не отвлекаясь на дождь, ветер, холод и другое.

Также в этом виде спорта риск травм в целом меньше, атлету не придётся переживать за неровности трассы.

Уточнения

Триатло́н (троебо́рье) — вид спорта, представляющий собой мультиспортивную гонку, состоящую из непрерывного последовательного прохождения её участниками трёх этапов: плавания, велогонки и бега, каждый из которых происходит из самостоятельного циклического вида спорта. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как избавиться от постельных клопов быстро и эффективно
Красота и стиль
Как избавиться от постельных клопов быстро и эффективно Аудио 
Как оживить фиалку и продлить её цветение
Садоводство, цветоводство
Как оживить фиалку и продлить её цветение Аудио 
Хотите похудеть к новогодним праздникам? Вот что нужно для этого делать
Красота и стиль
Хотите похудеть к новогодним праздникам? Вот что нужно для этого делать Аудио 
Популярное
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.

Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине
Дочь Александра Серова Мишель высказалась о провале своей музыкальной карьеры
РСЗО M1991. Острая северокорейская кухня едет на специальную военную операцию Дмитрий Плотников О предложении Трампа Трюдо, чтобы Канада стала 51-м штатом США: это всегда в повестке Любовь Степушова Надписи на стенах Древнего Рима иллюстритруют бурную общественно-политическую жизнь его граждан Игорь Буккер
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
Обмануть пистолет на АЗС опытным водителям помогает простой способ
Обмануть пистолет на АЗС опытным водителям помогает простой способ
Последние материалы
Китайские учёные разработали элемент, который генерирует электричество из тепла даже в темноте
Учёные наконец выяснили, как мозг человека достиг больших размеров
Уехавшего из России актёра сериала Татьянин день заметили на Первом канале
Как вырастить огурцы на подоконнике
3 способа хранения луковиц тюльпанов зимой
Цены на китайские автомобили с пробегом стали снижаться
Греция борется с кадровым голодом
Почему перманентный макияж бровей может быть неестественным
Как сварить картофель вкуснее: три совета
Большинство не обращает внимания! Назван способ сэкономить деньги на стирке белья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.