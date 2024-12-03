Триатлон в спортзале: новый формат Indoor позволит тренироваться в любую погоду

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Что такое Indoor триатлон? Эксперт рассказала о тонкостях и особенностях этого вида спорта.

Фото: flickr.com by dronepicr, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Велотренажер в спортивном зале

"Indoor триатлон — это вид триатлона, который стоит взять на вооружение как начинающим спортсменам, так и профессионалам, особенно в зимний период", — цитирует тренера по триатлону Диану Трубкович "Чемпионат".

Основное отличие Indoor триатлона от обычного заключается в месте проведения.

Новый формат предлагает более комфортные условия. Здесь можно заниматься спортом абсолютно в любую погоду. Дело в том, что все этапы проходят в крытых спортивных комплексах. Спортсмены могут сосредоточиться только на своих результатах, не отвлекаясь на дождь, ветер, холод и другое.

Также в этом виде спорта риск травм в целом меньше, атлету не придётся переживать за неровности трассы.

Уточнения

Триатло́н (троебо́рье) — вид спорта, представляющий собой мультиспортивную гонку, состоящую из непрерывного последовательного прохождения её участниками трёх этапов: плавания, велогонки и бега, каждый из которых происходит из самостоятельного циклического вида спорта.

