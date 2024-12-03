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Грудь как сочная дынька! Лучшее упражнение для прокачки верха тела

1:27
Спорт

Разведение гантелей лёжа — идеальное упражнение для проработки мышц груди.

Девушка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка

"Его цель — нагрузить грудные мышцы в растянутом положении. Спортсмены любят разведение гантелей лёжа именно за яркое ощущение растяжения", — цитирует фитнес-тренера Дмитрия Гончарова "Чемпионат".

При этом нагрузка пойдёт на нижнюю часть амплитуды, где мышца максимально растянута.

Техника выполнения разведения гантелей лёжа

  • Возьмите гантели с пола или со стойки. Держите их на уровне колен.
  • Начните садиться на скамью и поставьте гантели на ноги ближе к коленному суставу.
  • В положении сидя поочередно как бы "подкиньте" гантель ногой, чтобы придать ей небольшое ускорение, и поместите гантели на уровень груди.
  • Лягте на скамью. Выжмите гантели вверх. Держите гантели над собой так, чтобы руки были перпендикулярны полу.
  • Немного согните руки в локтевых суставах. Начните разводить руки в стороны.
  • Старайтесь, чтобы они не уезжали сильно назад и не скатывались вниз к тазу.

Оптимальное положение, когда ваши кисти находятся на одной линии с плечевым суставом или чуть ниже. Руки должны быть в плоскости середины груди.

Разведения гантелей можно делать: с узким хватом; с широким хватом; суперсеты и другие комбинированные подходы.

Уточнения

Жим лёжа — тяжелоатлетическое физическое упражнение со свободным весом.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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