Грудь как сочная дынька! Лучшее упражнение для прокачки верха тела

Разведение гантелей лёжа — идеальное упражнение для проработки мышц груди.
"Его цель — нагрузить грудные мышцы в растянутом положении. Спортсмены любят разведение гантелей лёжа именно за яркое ощущение растяжения", — цитирует фитнес-тренера Дмитрия Гончарова "Чемпионат".
При этом нагрузка пойдёт на нижнюю часть амплитуды, где мышца максимально растянута.
Техника выполнения разведения гантелей лёжа
Оптимальное положение, когда ваши кисти находятся на одной линии с плечевым суставом или чуть ниже. Руки должны быть в плоскости середины груди.
Разведения гантелей можно делать: с узким хватом; с широким хватом; суперсеты и другие комбинированные подходы.
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