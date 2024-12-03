Лукашенко жёстко оскорбили на стадионе: Легия разозлила УЕФА не на шутку

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УЕФА оштрафовала варшавскую "Легию" из-за плаката, оскорбляющего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Meeting of Vladimir Putin and Alexander Lukashenko 02 (13-07-2021)

Польский клуб теперь должен заплатить 17,5 тысячи евро за размещение на трибунах баннера, "не соответствующего характеру спортивного мероприятия во время матча с минским "Динамо".

Напомним, что в марте фанаты "Легии" придумали кричалки, многие из которых критиковали политиков в Белоруссии и лично президента Александра Лукашенко. Даже в соцсетях завирусились видео, которые показывали озлобленную атмосферу на стадионе.

Интересно, что и болельщики минского "Динамо" стали поддерживать поляков, вывешивая плакаты против власти Белоруссии.

Уточнения

Сою́з европе́йских футбо́льных ассоциа́ций (англ. Union of European Football Associations, сокращённо UEFA, в русской транслитерации УЕФА) — спортивная организация, управляющая футболом в Европе и некоторых западных регионах Азии.

