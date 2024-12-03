Названы лучшие упражнения для проработки всего тела

Профессор Гленн Гейссер из Университета штата Аризона выделил наиболее эффективные упражнения для комплексной тренировки всего тела. Об этом сообщает Men Today.
В числе первых упражнений эксперт предложил скакалку, выпады и приседания с махами. Далее он советует выполнять алмазные отжимания: встать в упор лежа на прямых руках, выпрямить тело, согнуть локти и опустить грудь к полу, затем вернуться в исходное положение и, подпрыгнув, приступить ноги к ладоням.
После этого Гейссер рекомендует подтягивание коленей к груди и выполнение обратной планки. Завершающими упражнениями станут алмазные отжимания с узкой постановкой рук.
Подтягивания — базовое физическое упражнение, развивающее группы мышц верхней части тела: широчайшую, бицепсы, брахиалис, предплечья.
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