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Названы лучшие упражнения для проработки всего тела

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Спорт

Профессор Гленн Гейссер из Университета штата Аризона выделил наиболее эффективные упражнения для комплексной тренировки всего тела. Об этом сообщает Men Today.

Прыжки со скакалкой
Фото: dvidshub.net by Sgt. Austin Hazard, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Прыжки со скакалкой

В числе первых упражнений эксперт предложил скакалку, выпады и приседания с махами. Далее он советует выполнять алмазные отжимания: встать в упор лежа на прямых руках, выпрямить тело, согнуть локти и опустить грудь к полу, затем вернуться в исходное положение и, подпрыгнув, приступить ноги к ладоням.

После этого Гейссер рекомендует подтягивание коленей к груди и выполнение обратной планки. Завершающими упражнениями станут алмазные отжимания с узкой постановкой рук.

Уточнения

Подтягивания — базовое физическое упражнение, развивающее группы мышц верхней части тела: широчайшую, бицепсы, брахиалис, предплечья.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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