Жена Овечкина гордится его возвращением на лёд после травмы

1:11 Your browser does not support the audio element. Спорт

19 ноября капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин получил травму, в результате которой сломал малоберцовую кость. Врачи рекомендовали ему провести от четырёх до шести недель в состоянии покоя для восстановления.

Фото: commons.wikimedia.org by Dan4th Nicholas, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Александр Овечкин

Несмотря на рекомендации специалистов, Овечкин решил не откладывать возвращение на лёд. Он уже вернулся к тренировкам, о чем сообщила его жена Анастасия Шубская. В своем посте в социальных сетях она отметила, что это произошло всего через две недели после травмы, завершив комментарий эмодзи с изображением бицепса. Об этом сообщает "Царьград".

На сегодняшний день Овечкин занимает второе место по количеству забитых голов в Национальной хоккейной лиге, уступая только канадцу Уэйну Гретцки, который опережает его на 26 шайб.

Александру Овечкину сейчас 36 лет. Он родился в Москве в сентябре. Родители привили ему любовь к спорту: отец увлекался футболом, а мать — баскетболом и даже стала двукратной чемпионкой.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

