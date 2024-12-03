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Жена Овечкина гордится его возвращением на лёд после травмы

1:11
Спорт

19 ноября капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин получил травму, в результате которой сломал малоберцовую кость. Врачи рекомендовали ему провести от четырёх до шести недель в состоянии покоя для восстановления.

Александр Овечкин
Фото: commons.wikimedia.org by Dan4th Nicholas, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Александр Овечкин

Несмотря на рекомендации специалистов, Овечкин решил не откладывать возвращение на лёд. Он уже вернулся к тренировкам, о чем сообщила его жена Анастасия Шубская. В своем посте в социальных сетях она отметила, что это произошло всего через две недели после травмы, завершив комментарий эмодзи с изображением бицепса. Об этом сообщает "Царьград".

На сегодняшний день Овечкин занимает второе место по количеству забитых голов в Национальной хоккейной лиге, уступая только канадцу Уэйну Гретцки, который опережает его на 26 шайб.

Александру Овечкину сейчас 36 лет. Он родился в Москве в сентябре. Родители привили ему любовь к спорту: отец увлекался футболом, а мать — баскетболом и даже стала двукратной чемпионкой.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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