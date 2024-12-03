Ещё два российских футболиста РПЛ попали в базу Миротворца

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Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин и нападающий самарских "Крыльев Советов" Иван Сергеев, ранее игравший за сине-бело-голубую команду, были внесены в базу данных украинского сайта "Миротворец". Об этом сообщает "Лента.ру".

Фото: wikipedia.org Александр Ерохин

Футболисты попали в список из-за встречи с ветеранами специальной военной операции и их семьями во время тренировки петербургской команды в сентябре 2023 года.

Ранее в базу также были занесены еще 22 российских футболиста — представители ЦСКА и "Зенита", которые выходили на поле в стартовом составе во время матча Российской премьер-лиги 14 сентября. Они участвовали в предматчевой акции и вышли на газон в компании детей участников СВО.

Созданный в 2014 году, сайт "Миротворец" представляет собой публичный реестр личных данных журналистов, артистов, политиков и других медийных фигур из разных стран, которых администраторы портала считают "сепаратистами".

Уточнения

Алекса́ндр Ю́рьевич Еро́хин (род. 13 октября 1989, Барнаул) — российский футболист, полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России (2018).

