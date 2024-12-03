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Как научиться подтягиваться за 24 часа?

1:02
Спорт

Фитнес-тренер Михаил Прыгунов поделился советами для новичков, которые стремятся освоить подтягивания.

Мужчина подтягивается на турнике
Фото: freepik by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина подтягивается на турнике

Он подчеркнул важность правильного расположения перекладины для безопасного и эффективного выполнения упражнения.

Перекладина должна быть установлена на высоте, равной вашему росту, умноженному на 1,28, при этом необходимо оставить расстояние не менее 32-35 сантиметров от потолка, чтобы избежать травм.

Прыгунов также порекомендовал пять подводящих упражнений, которые помогут подготовиться к подтягиваниям, пишет "Вокруг света".

В их числе вис на перекладине, прыжковые и горизонтальные подтягивания, статика в верхней точке, а также подтягивания с резиновыми амортизаторами.

По словам тренера, подтягивания являются одним из самых сложных и эффективных упражнений, способствующих укреплению мышц верхней части тела, улучшению осанки и снижению веса.

Уточнения

Подтягивания — базовое физическое упражнение, развивающее группы мышц верхней части тела: широчайшую, бицепсы, брахиалис, предплечья.

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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