После интенсивной тренировки часто возникают болезненные ощущения в мышцах, особенно если вы увеличили нагрузку или пробовали новые упражнения.
Чтобы облегчить боль и ускорить восстановление, можно использовать различные настойки и растирки, которые помогут расслабить мышцы, улучшить кровообращение и снять напряжение.
Одна из таких эффективных и натуральных настоек, которую легко приготовить в домашних условиях — настойка на травах с добавлением эфирных масел.
После тренировки возьмите небольшое количество настойки и аккуратно втирайте её в болезненные и напряжённые участки мышц. Массажируйте мышцы круговыми движениями, начиная с мягких и плавных движений, постепенно увеличивая интенсивность.
Не стоит применять настойку на повреждённую кожу, открытые раны или воспалённые участки.
Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.
Боль — неприятное или мучительное ощущение, переживание физического или эмоционального страдания.
NASAMS широко используется вооружёнными силами различных стран. Он зарекомендовал себя как эффективное средство противовоздушной обороны.