Всего 7 ингредиентов! Назван рецепт растирки, которая мигом избавит от боли в мышцах

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После интенсивной тренировки часто возникают болезненные ощущения в мышцах, особенно если вы увеличили нагрузку или пробовали новые упражнения.

Фото: flickr.com by Nicholas A. Tonelli, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мужчина делает растяжку мышц бедра

Чтобы облегчить боль и ускорить восстановление, можно использовать различные настойки и растирки, которые помогут расслабить мышцы, улучшить кровообращение и снять напряжение.

Одна из таких эффективных и натуральных настоек, которую легко приготовить в домашних условиях — настойка на травах с добавлением эфирных масел.

Ингредиенты

50 г арники горной (цветки) — 1 часть 50 г лаванды (цветки) — 1 часть 50 г мяты перечной (листья) — 1 часть 100 мл водки (или спирта 40-45%) — для настоя 10 капель эфирного масла розмарина 10 капель эфирного масла эвкалипта 10 капель эфирного масла лаванды

Применение

После тренировки возьмите небольшое количество настойки и аккуратно втирайте её в болезненные и напряжённые участки мышц. Массажируйте мышцы круговыми движениями, начиная с мягких и плавных движений, постепенно увеличивая интенсивность.

Не стоит применять настойку на повреждённую кожу, открытые раны или воспалённые участки.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.



Боль — неприятное или мучительное ощущение, переживание физического или эмоционального страдания.

