Правда ли, что при беге разрушаются колени?

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Многие люди уверены, что бег может привести к болезням колен, но на самом деле это миф, утверждает Ричард Благроув, старший преподаватель физиологии в Университете Лафборо.

Фото: Kandinsky by Pravda.ru Девушка бежит по дороге

Исследования показывают, что бег не только не способствует развитию остеоартрита (хронической боли в коленях), но и помогает снизить вероятность его возникновения, пишет The Guardian.

В 25 исследованиях с участием 115 000 человек было установлено, что бегуны-любители и профессиональные спортсмены имеют гораздо меньший риск развития остеоартрита, чем те, кто не занимается бегом.

Благроув объясняет, что физическая активность, даже если она вызывает небольшие повреждения мышц и связок, на самом деле укрепляет суставы, делая их более здоровыми.

"У бегунов в пожилом возрасте связь с болью в коленях гораздо слабее, чем у тех, кто не бегает", — отметил он.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта».



Коле́нный сустав коле́но (лат. articulatio genus) — сустав, соединяющий бедренную кость, большеберцовую кость и надколенник.

