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Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта

3:36
Спорт

Некоторым людям после 60-ти лет уже трудно заставить себя пойти в тренажерный зал, где вокруг одни молодые спортсмены и фитоняшки, или начать посещать пилатес или стретчинг. Однако в этом возрасте крайне важно заниматься спортом, чтобы держать себя в хорошей физической форме и не терять мышечный тонус со скоростью света. Для этого стоит обратить внимание на такой вид спорта как скандинавская или северная ходьба.

Скандинавская ходьба
Фото: freepik by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Скандинавская ходьба

Рекордсмен России по скандинавской ходьбе на 12 часов и 24 часа, известный российский ультрамарафонец Дмитрий Ерохин рассказал Pravda. Ru, в чем преимущества такой физической активности, и кому она пойдет и принесет максимум пользы.

На сегодняшний день скандинавская ходьба — это дисциплина спортивного туризма. Ей всегда активно занимались и лыжники, и альпинисты, и бегуны. По словам Ерохина, она универсальна. У скандинавской ходьбы очень низкая травмоопасность.

"Это наиболее комфортный вид физической активности. Еще она отлично подходит в качестве ЛФК. То есть людям после инсульта, инфаркта скандинавскую ходьбу уже прописывают, скажем так, рекомендуют на следующий день. Сейчас уже даже диссертации защищены по поводу использования скандинавской ходьбы в качестве лечебной физкультуры", — рассказал Ерохин.

По его словам, это разновидность аэробной физической нагрузки. Как правило, чаще скандинавской ходьбой занимаются люди старшего возраста, которым нужна длительная нагрузка в комфортном темпе. Вообще этим видом спорта можно заниматься с 7-10 лет.

Как правильно ходить

Первое — это переставление палок.

"Если заниматься без тренера, без постановки техники, то человек просто переставляет палки и поддерживает баланс тела, дополнительно включает руки, чтобы они работали. Как правило, палки ставят наискосок, чтобы толкаться вперед вверх, как лыжники, и стараться включать руки и спину", — отметил спортсмен.

Постепенно техника будет совершенствоваться.

"Считается, что чем длиннее шаг, тем лучше. Когда вы привыкните, через несколько месяцев тренировок, ваш шаг будет удлиняться. В идеале тянуть так, как солдаты, которые на парадах ходят", — рассказал Ерохин.

Скорость ходьбы

По словам спортсмена, рекордсмены, профессиональные спортсмены идут 10 км/ч. Для старта 5-6 км/ч достаточно. Это на 10-20% быстрее вашей бытовой ходьбы, когда вы за хлебом ходите или на работу.

Палки для ходьбы

Палки подбирают индивидуально по росту, чтобы был прямой угол чуть выше пояса. Сейчас они все регулируются, то есть их можно подстроить под рост.

Где лучше ходить?

Самая идеальная дорога для скандинавской ходьбы — грунт.

"Поскольку палки у нас с острыми наконечниками, а грунт мягкий, старайтесь ходить в парках. Если нет парка или далеко идти, то можно тренироваться на стадионах. На асфальте совсем не рекомендуется, но какие-то участки у вас будут асфальтовые. А так грунтовая дорожка — самая идеальная", — рассказал Ерохин.

По его словам, оптимальная нагрузка в этом виде спорта — час-полтора. Это достаточно комфортно, чтобы вы успели и хорошенько пропотеть и у вас заработали мышцы.

Уточнения

Скандина́вская ходьба́ или северная ходьба — ходьба с палками, вид физической активности, в которой используются определённая методика занятия и техника ходьбы при помощи специально разработанных палок.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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