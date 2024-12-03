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Мощные руки и спина как у Халка! Основное упражнение для прокачки верха тела

1:40
Спорт

Фитнес-эксперт рассказал, стоит ли использовать узкий хват или придерживаться широкого, выполняя жим лёжа. Жим штанги лежа можно выполнять, расставив руки немного шире или уже ширины плеч, чтобы проработать разные мышцы.

Спорт, упражнения, штанга
Фото: dvidshub.net by Staff Sgt. Daniel Yarnall, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спорт, упражнения, штанга

Чтобы лучше понять преимущества и потенциальные недостатки каждого варианта, вам следует знать об этом проверенном упражнении.

Что такое жим лежа широким хватом?

При жиме лежа широким хватом вы обычно держите штангу на расстоянии, в два раза превышающем ширину плеч. Это упражнение задействует ваши бицепсы.

Жим лежа широким хватом — эффективное упражнение для груди. Упражнение имеет более короткий диапазон движения. Если вы хотите чувствовать себя суперсильным, вам понравятся жимы лежа широким хватом.

Из-за угла, под которым вы держите руки, диапазон движения для упражнения будет меньше. Что хорошо в этом ограниченном диапазоне движения, так это то, что, поскольку вы перемещаете вес на меньшее расстояние, вы сможете поднять больше, чем при обычном или узком хвате.

Что такое жим лежа узким хватом?

Чтобы сделать жим лежа узким хватом, расположите руки на штанге чуть уже ширины плеч. Несмотря на то, что это простая смена, положение рук полностью меняет упражнение.

Жим лежа узким хватом лучше всего подходит для проработки трицепсов. Кроме того, это упражнение безопаснее. Жим лежа узким хватом тренирует мелкие мышцы рук, пишет Shape. com.

Уточнения

Жим лёжа — тяжелоатлетическое физическое упражнение со свободным весом.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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