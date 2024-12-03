Александр Овечкин вернулся к тренировкам после травмы

0:57 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российский форвард команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин возобновил тренировки с командой после перелома ноги. Об этом информирует "РБ Спорт", ссылаясь на журналиста Тарика Эль-Башира.

Фото: flickr.com by All-Pro Reels, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Александр Овечкин

По словам источника, Овечкин участвовал в утренней тренировке команды.

В ночь на 19 ноября "Вашингтон" в выездном матче НХЛ победил "Юту" со счётом 6:2, где Овечкин забил два гола. В третьем периоде он получил удар коньком по ноге от Джека Макбэйна, с трудом добрался до скамейки запасных и затем ушёл в раздевалку. Продолжить игру российский нападающий не смог. В результате медицинского обследования было установлено, что у него перелом малоберцовой кости левой ноги. Сообщалось, что Овечкин пропустит от четырёх до шести недель.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

