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В прохладе будет лучше: температура воздуха в спальне влияет на качество сна

3:21
Спорт

Исследования показывают, что в более прохладной спальне лучше спится ночью.

Подушка
Фото: pxhere.com
Подушка

Идеально, если температура в нашем доме ночью не превышает 18-19 градусов Цельсия — это хорошо как для окружающей среды, так и для нашего организма. Использование согревающих одеял и бутылок с горячей водой — худший вариант, так как они обманывают организм и ухудшают качество сна, сообщает noklapja. hu.

Если постоянно спать в слишком жаркой комнате, это может негативно сказаться на здоровье в долгосрочной перспективе. Есть много причин, по которым приятно находиться в тёплой квартире даже зимой: здесь уютно и комфортно, не нужно укутываться в множество слоёв, одежда быстро сохнет. Однако такие условия могут привести к пересыханию слизистых оболочек, повышая восприимчивость к инфекциям, особенно в горле и глазах. Кроме того, качество сна может значительно улучшиться при низкой температуре.

Какая же температура полезна для сна?

Существует множество аргументов за и против тёплой спальни, но последнее слово остаётся за клиническими исследованиями. Согласно данным Американского национального фонда сна, оптимальная температура для сна составляет 18,1 градуса, в то время как другие рекомендации более снисходительны и указывают на диапазон +20-21 градус Цельсия.

Эксперименты по изучению сна показывают, что качество сна ухудшается, если мы спим в жарких условиях, что влияет на циклы сна. Если мы спим в тёплом помещении и под одеялом, это нарушает нашу терморегуляцию, что, в свою очередь, влияет на цикл сна и бодрствования.

Даже небольшие нарушения в одной из фаз могут привести к утренней усталости. Проще говоря, если телу жарко, сон становится поверхностным, и вы можете проснуться в поту или с ощущением перегрева. Эти негативные последствия могут привести к нарушениям сна, что сказывается на здоровье.

Как же адаптироваться к прохладной спальне?

Не нужно надевать лыжную экипировку! Важно выбрать удобную хлопковую пижаму и подходящее одеяло. Забудьте о носках — лучше терпеливо дождаться, пока ноги согреются под одеялом. Если вас беспокоит шум пухового одеяла, рассмотрите вариант с утяжелённым шерстяным одеялом. Кроме того, если мёрзнут ноги, лучше всего использовать тёплую фланелевую простыню, также можно подстелить тонкое одеяло для дополнительного утепления. За час до сна стоит снизить температуру до 18-20 градусов, а если вы не хотите охлаждать квартиру заранее, проветривайте её хотя бы за 10 минут до сна.

Электрические одеяла популярны, но могут испортить контроль температуры во время сна, если оставить их включенными на всю ночь. Если холодные простыни вас беспокоят, прогрейте постель электрическим одеялом перед сном, но обязательно отключите его, как только соберётесь спать. Поддержание комфортной температуры в спальне не только улучшает качество сна, но и способствует улучшению общего здоровья.

Уточнения

Сли́зистая оболо́чка (лат. tunica mucosa), часто просто сли́зистая — внутренняя оболочка полых органов, сообщающихся со внешней средой.

Во́здух — смесь газов, главным образом, состоящая из азота и кислорода (в совокупности 98—99 % в зависимости от влажности, то есть концентрации водяного пара), а также аргона, углекислого газа, водорода, образующая земную атмосферу.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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