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Курьёзный гол вратаря спас Динамо от поражения. Лещук стал героем матча в Грозном

0:57
Спорт » Командные виды » Футбол

Футболисты столичного "Динамо" на последних минутах ушли от поражения в Грозном.

Динамо Москва
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Роман Мангутов
Динамо Москва

Все это стало возможным после того, как вратарь москвичей Игорь Лещук на пятой добавленной минуте матча после розыгрыша углового "зажёг" свечу ударом затылка. Мяч по невероятной траектории взмыл вверх, а потом, опустившись, смог найти лазейку между ладонью вратаря "Ахмата" Георги Шелии и перекладиной ворот.

Тут же в затяжной атаке хозяева могли выйти вперёд, но Лещук совершил настоящий сейв собственным лицом. В этом фантастическом матче итоговый счет на табло — 1:1.

Ну и стоит сказать, что счёт в матче открыл Максим Самородов на 22-й минуте.

В последнем 18-м туре этого года 8 декабря "Ахмат" принимает "Оренбург", а москвичи в этот же день примут "Химки".

Гол Игоря Лещука в ворота Ахмата
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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