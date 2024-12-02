Курьёзный гол вратаря спас Динамо от поражения. Лещук стал героем матча в Грозном

Футболисты столичного "Динамо" на последних минутах ушли от поражения в Грозном.
Все это стало возможным после того, как вратарь москвичей Игорь Лещук на пятой добавленной минуте матча после розыгрыша углового "зажёг" свечу ударом затылка. Мяч по невероятной траектории взмыл вверх, а потом, опустившись, смог найти лазейку между ладонью вратаря "Ахмата" Георги Шелии и перекладиной ворот.
Тут же в затяжной атаке хозяева могли выйти вперёд, но Лещук совершил настоящий сейв собственным лицом. В этом фантастическом матче итоговый счет на табло — 1:1.
Ну и стоит сказать, что счёт в матче открыл Максим Самородов на 22-й минуте.
В последнем 18-м туре этого года 8 декабря "Ахмат" принимает "Оренбург", а москвичи в этот же день примут "Химки".
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