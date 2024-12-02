Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как распознать и избавиться от мучнистого червеца на ваших комнатных растениях
Опасны ли обычные свечи для здоровья человека?
Новые технологии сделают шоколад дешевле и доступнее
Жизнь на грани выживания при зарплате в 7 долларов — кубинские девушки охотятся на белых мужчин
Греки начали массово продавать свои запасы золотых монет
Рулеты с семгой и ветчиной — вкусно, быстро и легко
Кризис на логистической площадке в немецком Эссене усиливается
Хочется любоваться часами! Дизайнеры превратили старинный дом в футуристическую виллу
Хоть на праздничный стол, хоть просто на ужин — простой рецепт запечённой скумбрии

6 советов, как высушить живот без вреда для здоровья

1:28
Спорт

Чтобы эффективно уменьшить жировые отложения в области живота, следуйте этим шести советам, сообщает terra.com.br.

Талия
Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Талия

Во-первых, придерживайтесь сбалансированного питания, отдавая предпочтение натуральным продуктам, зелени, бобовым, нежирным белкам и цельным зёрнам. Старайтесь избегать обработанных продуктов, богатых сахарами и насыщенными жирами.

Во-вторых, избегайте ограничительных диет, поскольку сбалансированное питание является ключом к устойчивому похудению, а чрезмерные ограничения неэффективны и вредны.

В-третьих, пейте достаточно воды в течение дня, даже если не испытываете жажды, так как правильная гидратация способствует пищеварению, выведению токсинов и улучшению состояния кожи.

В-четвёртых, следите за размером порций, поскольку переедание может привести к накоплению жира в области живота; баланс в питании играет ключевую роль.

В-пятых, сократите потребление рафинированного сахара, который способствует увеличению веса, особенно в области живота.

И наконец, тщательно планируйте меню на весь день, ешьте регулярно, чтобы избежать сильного голода, и включайте в каждый приём пищи белок, клетчатку и полезные жиры. Старайтесь ужинать до заката, что может оптимизировать метаболизм и улучшить качество сна.

Уточнения

Насыщенные жиры — группа триглицеридов (жиров), содержащих лишь насыщенные жирные кислоты. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Хакеры придумали новый способ кражи паролей от Google-аккаунтов
Наука и техника
Хакеры придумали новый способ кражи паролей от Google-аккаунтов Аудио 
Потеря урожая из-за золы? Узнайте, с чем нельзя её комбинировать
Садоводство, цветоводство
Потеря урожая из-за золы? Узнайте, с чем нельзя её комбинировать Аудио 
Как избавиться от постельных клопов быстро и эффективно
Красота и стиль
Как избавиться от постельных клопов быстро и эффективно Аудио 
Популярное
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине

NASAMS широко используется вооружёнными силами различных стран. Он зарекомендовал себя как эффективное средство противовоздушной обороны.

ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
Вкуснейшее варенье из тыквы. Попробуйте его приготовить
Тихая и опасная. В исключительной экономической зоне Филиппин замечена подлодка класса Варшавянка Дмитрий Плотников Не раздавите в лесу долгожителя и чемпиона по гиревому спорту Сергей Лебедев Грузия нанесла Западу чувствительный удар. Какие шаги дальше предпримет Тбилиси Любовь Степушова
Кирилл Туриченко раскрыл, сколько денег потратил на свадьбу: ребята покупали квартиры
Обмануть пистолет на АЗС опытным водителям помогает простой способ
Похож на Оливье, но всё же немного отличается — готовим салат Зимний
Похож на Оливье, но всё же немного отличается — готовим салат Зимний
Последние материалы
Как распознать и избавиться от мучнистого червеца на ваших комнатных растениях
Опасны ли обычные свечи для здоровья человека?
Новые технологии сделают шоколад дешевле и доступнее
Жизнь на грани выживания при зарплате в 7 долларов — кубинские девушки охотятся на белых мужчин
Греки начали массово продавать свои запасы золотых монет
Рулеты с семгой и ветчиной — вкусно, быстро и легко
В США объяснили троекратный рост поставок южнокорейских танков Польше
Кризис на логистической площадке в немецком Эссене усиливается
Хочется любоваться часами! Дизайнеры превратили старинный дом в футуристическую виллу
Хоть на праздничный стол, хоть просто на ужин — простой рецепт запечённой скумбрии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.