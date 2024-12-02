Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как вывести лишнюю жидкость из организма за 5 простых шагов
Как пересадить бегонию и добиться пышного цветения
Новая интеллектуальная система EcoCalm оптимизирует отопление вашего дома, сэкономив кучу денег
Эти двигатели-долгожители не подведут и после сотни тысяч пробега
Сын Тины Канделаки стал ведущим детской передачи
Советы по выбору стильной и практичной верхней одежды для холодного сезона
Как защитить кошек и собак от смертельно опасных паразитов
Что делать с ценами на масло: полезные и доступные заменители
Давление аудитории у приматов и новый взгляд на их поведение

Пять простых шагов для ускорения обмена веществ после 50 лет

5:46
Спорт

Многие замечают, что с возрастом похудеть становится сложнее, чем в молодости. Это связано с замедлением метаболизма - процесса, при котором организм преобразует пищу в энергию. У каждого человека скорость метаболизма немного отличается, но после 50 лет у большинства он начинает постепенно снижаться. Этот процесс происходит из-за естественной потери мышечной массы и увеличения жировых отложений, сообщает denik. cz.

Талия
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Талия

Что такое метаболизм?

Метаболизм — это сложный процесс, который управляет всем, что происходит в нашем организме: от дыхания до мышления. Он обеспечивает нас энергией, сжигая калории, которые мы получаем из еды и напитков. Организм сжигает калории постоянно, независимо от того, активны мы или отдыхаем. Даже во сне нашему телу нужна энергия для поддержания основных функций — дыхания, кровообращения и восстановления клеток. Количество энергии, необходимое для этих процессов в состоянии покоя, называется базовым обменом веществ.

Как метаболизм влияет на вес?

Человек худеет, когда сжигает больше калорий, чем потребляет. У людей с более быстрым метаболизмом калории сжигаются быстрее, как в состоянии покоя, так и при физической активности. Поэтому замедление метаболизма с возрастом приводит к тому, что даже если вы питаетесь так же, как раньше, вы можете начать набирать вес.

Как ускорить метаболизм после 50?

Хорошая новость в том, что существуют способы помочь организму сжигать калории более эффективно, даже после 50 лет:

1. Наращивайте мышечную массу:

Силовые тренировки: Мышцы играют важную роль в метаболизме. С возрастом мышечная масса уменьшается, поэтому силовые тренировки с гантелями, эспандерами или собственным весом помогут её сохранить и увеличить.
Пилатес и йога: Эти упражнения также способствуют укреплению мышц.
Почему это важно? Чем больше у вас мышечной массы, тем больше калорий сжигает ваше тело, даже в состоянии покоя.

2. Делайте кардио и аэробные упражнения:

Аэробные нагрузки: Бег, ходьба, плавание, езда на велосипеде, танцы — все это помогает ускорить метаболизм и имеет много других преимуществ для здоровья (снижение давления, улучшение работы сердца и легких, контроль веса и уровня сахара в крови).
Кардио тренировки: Интервальные тренировки, бег, гребля, скакалка также эффективно ускоряют метаболизм.
Как выбрать? Выбирайте занятия, которые вам нравятся и подходят вашему уровню подготовки. Ходьба, плавание, водная аэробика, танцы и езда на велосипеде отлично подходят для пожилых людей.

3. Правильно питайтесь:

Регулярные приёмы пищи: Ешьте 3 раза в день и перекусывайте между ними, чтобы избежать сильного голода и переедания.

Небольшие порции: Ешьте чаще, но меньшими порциями.
Белок: Пожилым людям нужно больше белка для сохранения мышечной массы и здоровья костей. Старайтесь употреблять 1-1,5 грамма белка на килограмм массы тела в день.
Острые специи: Перец чили, содержащий капсаицин, может помочь ускорить метаболизм.
Не голодайте: Ограничение калорий может замедлить метаболизм, поэтому важно потреблять достаточное количество калорий.
Богатые эстрогеном продукты (для женщин в период менопаузы): Могут помочь ограничить ожирение в области талии.
Цельнозерновые продукты, фрукты, овощи и клетчатка: Обязательно включайте их в свой рацион.

4. Пейте достаточно воды:

Вода и метаболизм: Вода необходима для всех процессов в организме, включая метаболизм. Она помогает сжигать калории.
Гидратация: Поддерживайте водный баланс, особенно во время тренировок.

5. Зеленый чай:

Кофеин и катехин: Зелёный чай содержит эти вещества, которые, согласно исследованиям, могут ускорить метаболизм.
Польза для здоровья: Зелёный чай увлажняет организм, содержит антиоксиданты и может снизить риск различных заболеваний.

6. Витамины и минералы:

Витамины группы B: Важны для преобразования пищи в энергию.
Железо: Важный минерал, необходимый для метаболизма.

7. Следите за своим психическим здоровьем:

Стресс и метаболизм: Хронический стресс может влиять на аппетит, сон и метаболизм.
Сон и метаболизм: Достаточный и качественный сон помогает организму сжигать больше калорий и эффективно использовать питательные вещества.

8. Здоровый сон:

Важность сна: Хороший сон важен для общего здоровья, включая обмен веществ.
Как улучшить сон: Регулярные упражнения, активный образ жизни, здоровое питание, комфортная спальня (тишина, темнота, прохлада) могут помочь улучшить качество сна.

Вывод:

Похудение после 50 лет — это возможно! Следуя этим рекомендациям, вы сможете ускорить свой метаболизм, нарастить мышечную массу, сжигать больше калорий и поддерживать здоровый вес. Главное — подходить к этому комплексно и регулярно.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Авто
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители Аудио 
Пушистые карлики: знакомьтесь с самыми маленькими собаками
Собаки
Пушистые карлики: знакомьтесь с самыми маленькими собаками
Похож на Оливье, но всё же немного отличается — готовим салат Зимний
Еда и рецепты
Похож на Оливье, но всё же немного отличается — готовим салат Зимний Аудио 
Популярное
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине

NASAMS широко используется вооружёнными силами различных стран. Он зарекомендовал себя как эффективное средство противовоздушной обороны.

ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
Вкуснейшее варенье из тыквы. Попробуйте его приготовить
Тихая и опасная. В исключительной экономической зоне Филиппин замечена подлодка класса Варшавянка Дмитрий Плотников Не раздавите в лесу долгожителя и чемпиона по гиревому спорту Сергей Лебедев Грузия нанесла Западу чувствительный удар. Какие шаги дальше предпримет Тбилиси Любовь Степушова
Кирилл Туриченко раскрыл, сколько денег потратил на свадьбу: ребята покупали квартиры
Обмануть пистолет на АЗС опытным водителям помогает простой способ
Похож на Оливье, но всё же немного отличается — готовим салат Зимний
Похож на Оливье, но всё же немного отличается — готовим салат Зимний
Последние материалы
Надёжность и практичность: что предлагает внедорожник «Нива» в 2024 году?
Путешествие без лишних трат — что нужно учесть при планировании бюджета
Простуда у животных: причины и простые способы избежать болезни
Фикус в домашних условиях: как поддержать его здоровье и красоту
Организатора ЛГБТ*-туров обвинили в экстремизме: какое наказание его ждёт?
Туман войны от Столтенберга: слова о территориальных уступках возмутили ГД
Почему подвеска современных авто не выдерживает долгих дорог
Генерал бундесвера высказался о войне с Россией
Там может скрываться жизнь: 10 космических объектов, прячущих воду
Что значит, когда собака кладёт голову между ног
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.