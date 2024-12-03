Журова посоветовала родителям Загитовой вразумить фигуристку, чтобы она не нарушала ПДД

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Депутат Государственной Думы Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова нарушила правила дорожного движения 197 раз за 2024 год.

Депутат считает, что виновный должен нести наказание за нарушения ПДД. Журова уточнила, что имеет в виду не сумму штрафов фигуристки в 500 тысяч рублей.

Журова выразила обеспокоенность тем, что Загитова создаёт опасность на дорогах, и подчеркнула, что родителям спортсменки очень желательно повлиять на дочь.

"Нарушая правила дорожного движения, ты просто создаешь опасность. Мы все любим Алину и хотим, чтобы с ней ничего не случилось. Я бы посоветовала родителям Загитовой поговорить с ней, чтобы вразумили ее и больше не нарушала", — сказала Журова, которую цитирует Metaratings.ru.

Также она предположила, что такое большое количество штрафов может объясняться тем, что Загитова могла давать свою машину родственникам или пользоваться услугами водителя.

Уточнения

Светла́на Серге́евна Жу́рова (род. 7 января 1972, Павлово, Ленинградская область) — советская и российская конькобежка, заслуженный мастер спорта России (1996), депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VI (с 13 марта 2013 года) и VII (с 18 сентября 2016 года) созывов, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.



Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.

