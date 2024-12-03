Представитель Овечкина рассказал о самочувствии хоккеиста: события не торопит

1:27 Your browser does not support the audio element. Спорт

Представитель нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, Глеб Чистяков, сообщил о состоянии своего подопечного.

Фото: commons.wikimedia.org by Dan4th Nicholas, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Александр Овечкин

По словам Чистякова, Овечкин идёт на поправку и старается вернуться к тренировкам как можно скорее. Однако окончательное решение о сроках возвращения будет принимать медицинский персонал клуба.

Чистяков также отметил, что Овечкин не будет форсировать события и надеется на положительные новости в ближайшее время.

"Все неплохо, все по плану. Он постарается вернуться раньше срока, но финальное слово за врачами. События не торопит. Надеемся, что будут позитивные новости", — сказал Чистяков "Спорт-Экспрессу".

Хоккеист получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Юты Джаз" 19 ноября. В результате столкновения с нападающим Джеком Макбейном Овечкин сломал левую малоберцовую кость и выбыл из строя на срок от четырёх до шести недель.

В текущем сезоне Овечкин набрал 25 очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ 868 голов в 1444 встречах. Чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб, Овечкину осталось забить 26 голов.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

