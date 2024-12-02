Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Курьёзный гол вратаря спас Динамо от поражения. Лещук стал героем матча в Грозном
Норвегия опровергла слухи о строительстве забора на границе с Россией
Секрет пышных оладий, о котором вы точно не знали
Кто должен уступать при сужении засыпанной снегом дороги
Невролог рассказал о последствиях продолжительной головной боли
Налог на наследство представляет угрозу для семейных ферм Англии
Заботьтесь о своём саде: как правильно использовать марганцовку для полива
Похолодание и гололедица ожидают москвичей на неделе
Почему не стоит пользоваться вместо сухого шампуня популярными советами от блогеров

Хотите суперсильный пресс? 7 упражнений для укрепления мышц живота

0:47
Спорт

Стандартные упражнения на пресс (например, приседания и скручивания) немного архаичны и крайне обыденны — не говоря уже о том, что никакие базовые скручивания не дадут вам суперсильный корпус. Ниже расскажем, как эффективным способом подтянуть живот и укрепить мышцы кора.

Пресс
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пресс

Эти упражнения не только подтянут мышцы, но и помогут вам улучшить осанку, предотвратить травмы поясницы и улучшить функциональные движения вне тренировок, пишет Shape. com.

7 лучших упражнений для пресса

  • Изометрический жим на столе
  • Двойные круги ногами
  • Спринтерский кранч
  • Высокая планка с коленом к локтю
  • Боковая планка с коленом к груди
  • Планка с вытягиванием
  • Стоячий дровосек.
Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
В Китае на глубине более двух километров нашли 300 тонн золота
Экономика и бизнес
В Китае на глубине более двух километров нашли 300 тонн золота Аудио 
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
Российский шоу-бизнес
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу
Российский шоу-бизнес
Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу Аудио 
Популярное
Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу

Сергей Лазарев прокомментировал конфликт с Филиппом Киркоровым на шоу "Ну-ка, все вместе".

Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине
11 способов обогреть теплицу без использования обогревателей
Пушистые карлики: знакомьтесь с самыми маленькими собаками
Тихая и опасная. В исключительной экономической зоне Филиппин замечена подлодка класса Варшавянка Дмитрий Плотников Не раздавите в лесу долгожителя и чемпиона по гиревому спорту Сергей Лебедев Грузия нанесла Западу чувствительный удар. Какие шаги дальше предпримет Тбилиси Любовь Степушова
Григорий Лепс рассказал, какие дорогие подарки дарит ему 18-летняя невеста
Садальский рассказал о проплаченных результатах музыкальных шоу
Александр Буйнов прокомментировал информацию про последнюю стадию рака: звучит убедительно
Александр Буйнов прокомментировал информацию про последнюю стадию рака: звучит убедительно
Последние материалы
Как оживить фиалку и продлить её цветение
Как почистить картофель за минуту: лайфхак с дрелью
Как справиться с постоянной усталостью и восстановить качественный сон
Почему собаки лают на звуки и как это контролировать
В США на дне озера Солтон обнаружили огромные запасы лития
Как защитить себя и питомца от опасного червя
Как сохранить здоровье волос зимой без лишних усилий
Режиссёр Сарик Андреасян показал всех своих детей на одном фото
Учёные определили, как выявить уровень старения организма
Что надеть в поход: основное руководство по комфорту и безопасности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.