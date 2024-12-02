Хотите суперсильный пресс? 7 упражнений для укрепления мышц живота

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Стандартные упражнения на пресс (например, приседания и скручивания) немного архаичны и крайне обыденны — не говоря уже о том, что никакие базовые скручивания не дадут вам суперсильный корпус. Ниже расскажем, как эффективным способом подтянуть живот и укрепить мышцы кора.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пресс

Эти упражнения не только подтянут мышцы, но и помогут вам улучшить осанку, предотвратить травмы поясницы и улучшить функциональные движения вне тренировок, пишет Shape. com.

7 лучших упражнений для пресса

Изометрический жим на столе

Двойные круги ногами

Спринтерский кранч

Высокая планка с коленом к локтю

Боковая планка с коленом к груди

Планка с вытягиванием

Стоячий дровосек.