Хотите суперсильный пресс? 7 упражнений для укрепления мышц живота

Стандартные упражнения на пресс (например, приседания и скручивания) немного архаичны и крайне обыденны — не говоря уже о том, что никакие базовые скручивания не дадут вам суперсильный корпус. Ниже расскажем, как эффективным способом подтянуть живот и укрепить мышцы кора.
Эти упражнения не только подтянут мышцы, но и помогут вам улучшить осанку, предотвратить травмы поясницы и улучшить функциональные движения вне тренировок, пишет Shape. com.
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